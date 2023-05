Periódico viejo

La imagen del Ñato enguayaberado en yucateca azul; la silla zuche de Fidel; Alejandro asegurando que el país no se ha detenido; Gladys deslizándose por la afilada guámpara de Quintín Banderas; la postergada ley tapabocas y las manos ensortijadas y de uñas con brillitos made in Miami de la diputada Niovis Pérez Ramirez, son finas estampas que dejó el pan con na', en su penúltima y cara perfomance en la obediente Asamblea Nacional.

Como es habitual, desde que la terca realidad demostró que Miguel Díaz-Canel no está capacitado para presidir Cuba; Raúl Castro compareció en su papel de jarrón chino, en el corner izquierdo, rodeado de generales y doctores.

La estupidez anticubana y norcoreana de dejar vacía la silla que usaba el fallecido presidente Fidel Castro sólo revela el desamparo del tardocastrismo, desde que se les murió el papá (Raúl dixit).

Con yucateca o sin yucateca, los males de Cuba no tienen remedio mientras la casta verde oliva y enguayaberada detente el poder; por mucho que Alejandro se afane en jurar que el país no se ha detenido. Claro que no, ministro, la marcha combatiente del cangrejo en tanque de miel no ha concluido.

La Contralora general, Gladys Bejerano, se deslizó suicidamente por un afilado machete mambí, al aludir a esos cubanos que se aprovechan de la nula producción de bienes y servicios de la economía comunista y acumulan grandes cantidades de dinero; mientras el gobierno no hace nada por acabar con la atroz especulación, que golpea a los más empobrecido.

¿A quiénes se refería, al Cangrejo y parientes directos, a Lis Cuesta y su guara culinaria, a los hijos de Marrero, Alejandro, Machado Ventura y Guillermo García, al nietísimo Sandro, a la viuda y algunos retoños de Fidel Castro?

Sería deseable que la compañera Gladys aclare este punto; sobre todo, por su salud; porque si el compañero general de ejército presta oídos a quienes le calientan diariamente sus trompas de Eustaquio, la Contralora puede acabar muerta en vida, en ese oeste Sin perdón, que es Birán, S. A.

En medio de su perorata, Bejerano debió sentir la fría guámpara de Quintín Banderas rozando su yugular y chirrió gomas, sin cinturón de seguridad; aclarando que no hablaba asi para "atacarnos". Acto fallido, Gladys, que te habrá recordado aquella tarde triste, cuando Fidel Castro cortó de cuajo tu aspiración de ser designada segunda secretaria del partido comunista en La Habana, época de Jorge Lezcano, en favor de Glenda, una mulata que quitaba el hipo y había demostrado sus cualidades revolucionarias en el municipio Playa.

La Ley de comunicación social, como su propio nombre indica, es un recurso totalitario para acallar a los periodistas independientes; pero innecesario porque ya el Ñato había advertido que aquí todo el mundo censura y no pasa nada. Obvio, presidente, y si pasa, se le saluda.

Pero la sensación de la Asamblea fueron las manos ensortijadas y uñas con brillito de Niovis Pérez Ramirez, diputada y presidente del Consejo Popular guantanamero de El Salvador, que tuvo a bien hacer un guiño a la estética de Miami en medio de tanta fealdad y cheos.

Niovis, mulata de pómulos angulosos, es femenina y yuma hasta la victoria siempre y -con ella- están aseguradas las remesas y las recargas hacia una de las localidades más afrancesadas y ex cafetaleras de Cuba.

Con el combustible, electricidad, alojamiento, comidas y bebidas malgastados en contar mentiras tralará podrían atenderse necesidades varias de cubanos; hartos de esas sesiones de guayabas consecutivas sin queso y garantizar el suministro estable de Chispa e' tren al Ministerio de Planificación y Economía; sobre todo ahora, que Alejandro descubrió el vodka helado con que Raúl Castro aún brinda por Stalin, pese a todos sus horrores.

La buena noticia es que vuelven los rusos cargados de rublos, que se cambian a 80 por un euro y con la opción de tarjetas de débito y crédito que ya se usan en la madrastra patria, Corea del Norte, China y ex repúblicas socialistas soviéticas.

Habrá que convocar al genio Yusnier Vera e invocar el espíritu algebraico de Aurelio Baldor para que ayuden a los cubanos a contar pa'lante y pa'trás con tantos CUP, MLC, EUROS, DÓLARES y ahora RUBLOS. Nunca antes brilló más alto un estadista.

Pero ahora, que el tardocastrismo ya cuenta con una Ley de comunicación social, debía evitar lanzar así, de sopetón, tantas buenas noticias en tan poco tiempo; mejor ir dosificando la Guayabita del Pinar y pedir al MINSAP que aclare si una timbita con pan de harina de yuca es beneficiosa o perjudicial para la salud.

Siempre nos quedarán París y esa tierna y coqueta diputada guantanamera que llevó, al corazón de la mentira totalitaria, una muestra de la bellezura made in Miami, donde cubanos de todas las edades trabajan para pagar sus facturas y socorrer a sus familias-rehenes en Cuba, donde los Piratas del Caribe no paran de inventar, mientras el enemigo acecha...