Anuel AA: "Yo voy a hacer historia en la música"

Poco antes de empezar el último fin de semana de su gira Leyends Never Die, Anuel AA hizo una pausa en sus redes sociales para compartir un mensaje con sus fans donde se mostró convencido de que va "hacer historia en la música".

"Yo lo más que quiero para mis fanáticos ahora mismo es que la historia de mi vida cambie muchas vidas para 'bien' para siempre y que salve muchas vidas de malas situaciones, pruebas y momentos difíciles que se nos presentan en la vida físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente", abre el mensaje que ya supera los dos millones de likes y los 21 mil comentarios.

En sus palabras, aplaudidas casi a la par que criticadas, Anuel AA volvió a reconocer que ha cometido muchos errores y que ha sacado experiencia de ellos, y se confesó seguro de que hará "historia en la música" y será una mejor versión de sí mismo, algo que viene repitiendo desde hace unos meses, en especial tras el nacimiento de su hija con Yailin.

"Voy a ser mejor padre, hijo, hermano, amigo e hijo de dios cada día para poder seguir siendo mejor cantante y mejor artista cada día!" añadió el bebesito, quien alertó de que nada ni nadie va a detenerlo en el camino de cumplir sus metas y sueños, pues se encuentra más preparado y fortalecido que nunca, tanto a nivel físico, como mental o artístico.

Su post lo cierra con un llamado a disfrutar de sus presentaciones este sábado y domingo y un agradecimiento a los que show tras show han llenado los recintos, le dan dado su cariño y han coreado sus éxitos hasta "quedarse roncos, sin voz, cantando todas las canciones conmigo".

La publicación de Anuel AA, que acompañó de imágenes, algunas de publicidad a la marca Amiri y otras de conciertos, no sentó muy bien a todos sus fans, que le reprochan una falta de coherencia entre este discurso aparentemente humilde, maduro y centrado y toda la tiradera de semanas previas hacia Karol G y hasta su actual pareja Feid.

"Da risa que digas todo eso cuando tu marketing es hablar de tu ex, meterte con un hombre que no tiene nada que ver y dejar en ridículo a la mama de tu hija. Pero sí esta bien que quieras ser mejor persona"; "Ya no trates de llamar la atención, estamos con Yailin en estos momentos"; "Ya que mencionas que serás mejor persona, ya deja de utilizar el nombre de Karol para hacer dinero porque es lo único que estás haciendo"; "Le faltó en la lista no ser un ex tóxico!", le dijeron algunos.

"Nosotros seguimos aquí porque somos reales hasta la muerte, y Dios conoce tu corazón, y sabe que eres buena persona, seguí triunfando"; "Sigue sacando música dura como lo estás haciendo"; "Orgullosa de ser tu fan, te amo mi vida"; "Me da mucho gusto que estés pensando así. Dios te ayudará. Nosotros tu gente estamos contigo. Eres humano y todos cometemos errores, échale ganas" le dijeron, en cambio, sus más incondicionales fans.

Este sábado Anuel AA llegará con su Legends Never Die Tour a Newark, y el domingo al Madison Square Garden de Nueva York.