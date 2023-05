Chayanne derrite a sus fans con nuevo videoclip "Bailando Bachatas"

Chayanne estrenó el videoclip "Bailando bachata" y sus seguidores no paran de dejarle hermosos mensajes en las redes sociales.

El cantante puertorriqueño invitó a los fanáticos de su música, a abrazar a sus parejas y dejarse llevar por la melodía de esta hermosa canción romántica.

"Bailando Bachata hoy en la noche, justo para bailar abrazados", dijo Chayanne el jueves, día del estreno de este bonito tema musical.

El videoclip remonta a los espectadores a la década de 1950, con los clásicos carros americanos, viejos televisores y un vestuario de época que resalta la sensualidad del músico y de la modelo que interpreta esta singular historia de amor.

En el video participa la actriz y modelo venezolana Verónica Schneider, quien agradeció a Chayanne la oportunidad de participar con él en este bonito proyecto.

"¡Que suerte la mía! ¡Vivir estas emociones que me regala la vida! Cada proyecto tiene sus historias pero este se lleva un lugar especial en mi vida y en mi carrera, porque crecí escuchando y admirando a Chayanne como artista y su impecable trayectoria. Canté, bailé, me enamoré y pasé mis despechos con sus canciones. Él ha sido parte de nuestras historias sin saberlo. Trabajar con él me dio la oportunidad de confirmar eso que todos hemos visto, que es un gran hombre de familia, profesional y lo más importante con valores, además del carisma que desborda", dijo Verónica en Instagram.

Una seguidora de la actriz le comentó: "Verónica has bailado con el hombre que más amo, has cumplido mi sueño, te vi bailar con él y me vi en sus brazos".

La directora del videoclip es Katherine Díaz y es la primera vez que Chayanne es dirigido por una mujer en un proyecto de este tipo. Se ha mostrado muy complacido y feliz con el resultado logrado con este audiovisual.

Chayanne trabaja en su nuevo disco que se estrenará muy pronto y este sencillo estaría incluido. Tiene prevista una gira artística pero aún no ha dado las fechas de sus próximos conciertos.