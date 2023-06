Chayanne cumplirá el sueño de una abuela con cáncer: "Personas como tú son las que me inspiran cada día"

Chayanne ha conmovido a sus fans al responder al pedido de una admiradora, que recientemente recibió su séptima sesión de quimioterapia.

En un vídeo compartido en Tik Tok por la hija de la señora se ve el momento en que le acerca el teléfono para que vea un mensaje del popular intérprete puertorriqueño.

La mujer no distingue muy bien la pantalla sin gafas, pero desde que ve que es de su ídolo musical no puede contener la emoción al darse cuenta de que le había respondido.

"Gracias por tu cariño. Personas como tú son las que me inspiran cada día. Vas a ser mi invitada cuando esté de gira", le prometió el cantante en su respuesta.

uRespuesta de Chayanne a una admiradora enferma de cáncer / Tik Tok Stitchsh

Pedido a Chayanne de admiradora enferma de cáncer se hace viral en Tik Tok

Todo comenzó hace unos días cuando la joven, llamada Tania Hernández, compartió un vídeo en Tik Tok donde le preguntaba a su madre su qué haría si conociera a Chayanne.

"Dios de mi vida, sería el sueño de mi vida y que si lo conozco que me traiga una cobija con su foto para que ahora sí diga que duermo con Chayanne. Yo lo quiero mucho lo amo. Es hermoso", respondió ella.

Acto seguido su hija compartió otro vídeo -que terminó siendo viral en la plataforma- pidiéndole a su madre que le enviara un mensaje al intérprete

"Chayanne no quiero causarte lástima" dice al principio de su mensaje, antes de hacer una pausa para contar, entre lágrimas, su situación: "Tengo cáncer en el colon y me gustaría conocerte antes que me salgan alas y espero en Dios que todavía no me vayan a salir alitas porque todavía tengo muchos... tenemos tres nietos, tres hijos que vas a conocer. Por ellos quiero seguir adelante" añade la señora, quien vuelve a repetir que no había dicho nada por no causar lástima.

"Quiero ver a qué hueles", comenta en el vídeo que cierra con la divertida declaración de que ella es Lady Chayanne y al que hace tan sólo un día el propio intérprete de "Tiempo de vals" respondió, emocionando no solo a la señora sino a muchos fans por el mundo que alaban su gesto de humildad y cariño.

De momento no se sabe cuándo ni a dónde la llevará pero sí estamos seguros de que será un día imborrable para ella que, esperemos, la hija también comparta en sus redes.