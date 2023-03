Anuel AA y Maluma calientan motores para su colaboración y hasta se comparan con Ricky Martin y Chayanne

Anuel AA y Maluma tienen una colaboración musical en camino. Un tema que tiene expectantes a sus fans que están deseando escuchar lo que se traen entre manos los dos exponentes.

Pero mientras que llega el momento de poder disfrutar del tema, los dos cantantes no pierden oportunidad para calentar motores para este estreno que seguro será viral en cuanto lo lancen, sobre todo porque nadie esperaba esta unión después de la polémica que protagonizaron hace unos años por aquel sonado "Nunca flow Maluma siempre Real G", que volvieron a recordar al anunciar la canción que están por estrenar.

Los dos artistas volvieron a la carga en Instagram al publicar varias fotos y vídeos juntos. Pero el que más está dando qué hablar con su post es Anuel AA, que al pie de las fotos que subió con Papi Juancho comentó: "Ayer Maluma me dijo que soy más lindo que él. No me lo creí. Mujeres, hablen claro, ¿me lo dijo en serio o me lo dijo para hacerme sentir bien? No me rompan el corazón todo el mundo comentando Maluma".

A esto hay que sumarle que en medio del carrusel de fotos que publicó incluyó una antigua imagen de Ricky Martin y Chayanne, comparándose así con los dos icónicos artistas latinos.

Mientras tanto, el colombiano compartió un vídeo en el que se burlan de la polémica que tuvieron en 2019 diciendo "Siempre Real G, nunca flow Maluma". En el mismo clip, el boricua dice lo contrario: "Siempre flow Maluma, nunca Real G".

La referencia de Chayanne no es la primera vez que la utiliza Anuel AA, a quien Dj Luian lo bautizó como el "Chayanne 2023" en la escena final del videoclip de "Más rica que ayer". La misma en la que el reguetonero le tira a su ex Karol G por las canciones que le ha dedicado...

Por ahora, ni Maluma ni Anuel han puesto fecha a esta esperada colaboración, pero todo el mundo espera que no se demoren demasiado en presentar al mundo el resultado de su trabajo.

Mientras que el intérprete de "Felices los cuatro" está trabajando en el que será su próximo álbum, Don Juan, el puertorriqueño también está pendiente de estrenar su proyecto Rompecorazones. Además, Anuel está de celebración después de convertirse en papá por tercera vez de una niña llamada Cattleya, hija de su expareja Yailin La Más Viral.

