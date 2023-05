Fans de Chayanne, preocupados por su aspecto físico: "¿Qué fue lo que se hizo?"

Aunque siempre se suman por cientos los seguidores de Chayanne que no dejan de alabarlo con cada nuevo look o proyecto, la apariencia del cantante en su último post en redes parece no haber haber gustado a todos y ha desatado hasta la preocupación entre quienes perciben una notable pérdida del peso del puertorriqueño.

En medio de la promoción de su nuevo lanzamiento "Bailando Bachatas", Chayanne apareció en sus redes para mostrarse con un outfit usado para el videoclip y animar a sus fans a escuchar la canción y bailarla.

En el corto vídeo, donde luce pantalón chino, camisa estampada y americana rosada, Chayanne pregunta primero que les parece el look para luego dejarse llevar por la música y dar sus pasillos mientras habla a la cámara:

"Estamos felices con la canción y a ponernos a bailar. Quiero bailar con ustedes. Enséñenme algunos pasitos y yo les enseñaré otros", dice.

Tras su post, junto a los mensajes positivos y piropos de toda clase que suele provocar, se leen otros de seguidores preocupados tanto por su delgadez, como por una apariencia 'rara' que algunos achacan a retoques estéticos.

"Estás muy flaco Chayanne"; "Y mi Chayanne de antes?"; "Sos vos Chayanne? Una pena que hayas perdido tu belleza natural"; "Con esa cirugía que se hizo se dañó, y muy maquillado. Quiero mi Chayanne de antes"; "Ay Dios padre y qué fue lo que se hizo?"; "Mucho maquillaje o retoques.... al natural estás buenísimo y mejor.."; "Re retuneado, porfa Chayanne, sos hermoso al natural, afloja a los retoques!!!!"; "Mi vida qué te hiciste? Tu natural eres perfecto!"; "Yo pienso que está muy delgado, le falta o perdió algo, se ve raro", se lee entre los muchos comentarios.

También muchos le pidieron que volviera a su pelo natural, y dejara de lado ese color negro que lo favorece menos que las canas.

"Déjate canas estarías para mí, más interesante; "Debería dejarse las canas"; "Guapísimo! Pero me gustaría verte con canas, uf solo me imagino le elegantísimo que también te verías. Ustedes que creen chicas?"; "Por favor te quiero como antes, déjate los hilos de plata y esa sonrisa amplia que te caracterizaba. Tu naturalidad"; "Con canitas te verías aún más guapo", le dijeron.

"Este hombre es bello punto!! Si esta más delgado es porque se cuida; recuerden él es un bailarín, así que dejen de buscarle defectos, ojalá todos pudiéramos envejecer así!!" comentó otra usuaria en aras de zanjar el fuego cruzado de críticas y señalamientos.

Mientras, su recién estrenado tema sigue encantando a quienes reparan más en sus canciones que en su apariencia y admiran desde hace años su talento y su consolidada trayectoria musical.

En Youtube, "Bailando Bachatas" ya tiene casi 900 mil visualizaciones y está en el puesto 26 de tendencias globales de música.