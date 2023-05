Cubano denuncia intento de asalto por grupo de hombres en bicicleta en La Habana

Un conductor cubano relató en redes sociales un singular intento de asalto que sufrió en la Autopista A2, también conocida como Primer Anillo de La Habana, por parte de un grupo de ciclistas que actuaban de conjunto.

"Hoy sábado 27/05/23 a las 9:30 am sufrí un intento de asalto en la zona comprendida entre el Puente del Calvario y la Tamalera, en el Primer Anillo de la Habana", denunció el internauta Rubén Rodríguez Romero en un grupo de Facebook de compra y venta de piezas de biciletas.

La fuente refirió que los asaltantes eran un grupo de ciclistas que se transportaban en bicicletas de ruta clásicas.

"Actúan en conjunto, dos te cierran delante y otros te rodean, por suerte actué rápido y me deshice de ellos, pero portaban cuchillos y si no me doy cuenta hoy me estuvieran velando y mi familia destrozada", añadió el denunciante.

Rodríguez Romero indicó que al dar cuenta a las autoridades le dijeron que no es la primera vez que pasa algo similar.

"Tengan cuidado en la calle cuando salgan a entrenar, trabajar o simplemente pasear en sus bicis, la calle está demasiado caliente ya", dijo el denunciante, que concluyó con varias recomendaciones a los conductores.

Captura de Facebook/Rubén Rodríguez Romero

Aconsejó, igualmente, que no vayan a parar por alguien ponchado a menos que lo conozcan, pues "están usando a chicas como cebo" y cuando los conductores se detienen los asaltantes salen de sus escondites y acaban con la víctima.

El incremento de la violencia en Cuba en los últimos meses es tal que, tal como ocurre en este caso, numerosos grupos de Facebook dedicados comúnmente a la compraventa de todo tipo de objetos, cada vez con más frecuencia se apartan de su objetivo para publicar relatos de asaltos, robos e incluso crímenes.

El gobierno cubano es consciente de la crisis y mantiene activos varios de sus perfiles oficialistas en redes sociales centrados en la denuncia de hechos o en las noticias sobre la captura de delincuentes.

En días recientes, fue noticia que el gobierno municipal de Marianao citó por la vía judicial a un grupo de personas residentes en ese municipio habanero que estaban desvinculadas laboralmente, varias de las cuales fueron detenidas. La información no dio detalles sobre la situación de los detenidos, si tenían antecedentes penales o cumplían algún tipo de sanción.

También este mes fue noticia que en los municipios de Centro Habana, Cerro, Marianao, Habana del Este y San Miguel del Padrón las autoridades revocaron la libertad condicional a decenas de personas previamente sancionadas a prisión.

"La Página de Mauro Torres 2.0" en Facebook, también del MININT, informó que los reclusos -la gran mayoría muy jóvenes, de acuerdo con las imágenes- fueron nuevamente detenidos tras evaluarse su conducta por la policía y el tribunal.