Portero Sergio Rico “sigue estable y sedado” en hospital de Sevilla

El portero español Sergio Rico, guardameta del PSG, permanece "estable y sedado" en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, adonde llegó este domingo tras un accidente ecuestre en Huelva durante la Romería del Rocío.

La información de EFE dijo que este martes la situación del futbolista sigue "sin cambios significativos" con respecto al día anterior, cuando se indicó que se encontraba "estable dentro de la gravedad".

Testigos presenciales del suceso han revelado que, al caer de su cabalgadura, Rico recibió varias patadas del caballo. El hecho se produjo en horas de la mañana en la calle Camino de Moguer de la aldea almonteña.

Luego de los primeros auxilios, fue trasladado en helicóptero al hospital citado.

De 29 años, el cancerbero jugó varios años para el Sevilla, y también ha vestido los colores del Fulham inglés y el Mallorca. Hace muy poco celebró el título liguero en Francia con el PSG de Messi y Mbappé.

Unas horas atrás, su esposa Alba Rico le escribió este mensaje en Instagram: "No me dejes sola mi amor, porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti".