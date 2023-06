Un hombre viaja enganchado en un autobús en Miami

Circula en redes sociales un video donde se ve a un joven enganchado en la parte posterior de un autobús en Miami.

"Bastante seguro que no es así como funciona el Metrobus Easy Ticket", se puede leer en la popular cuenta de Instagram Only in Dade, donde fueron publicadas las imágenes, dando lugar a decenas de comentarios.

Captura de Instagram/Only in Dade

"Cubano cogiendo rufa en la Flagler. ¡¡Chofe paradaaaaaa!!", escribió por su parte en Facebook Héctor Valdés Cocho junto a una foto en la que se ve al parecer al mismo individuo.

Captura de Héctor Valdés Cocho

No está claro que el joven de las imágenes sea cubano ni recién llegado, pero no pocos internautas en los foros donde se han difundido la singular escena, dan por hecho que lo es.

"¡Qué atraso! ¡Ñooo que no salen del subdesarrollo!"; "Querido Señor, Miami se está convirtiendo en un país del Tercer Mundo"; "Cubano a la cara"; "Pero esto ¿qué es?"; "Ese todavía piensa que está en Cuba", fueron algunas de las reacciones.

Hace pocos días el dúo humorístico cubano Los Pichy Boys dejó un mensaje de aliento para los cubanos recién llegados a Miami.

"Todos esos hermanos recién llegados, queremos que sepan que las guaguas son momentáneas, los malos trabajos también, si se esfuerzan y luchan por sus sueños van a poder lograr todo lo que se propongan en este gran país. Todos fuimos recién llegados un día, no olvidemos eso y ayudemos a quien podamos", escribieron.

El mensaje también dejó opiniones encontradas, porque algunos creen que parte de los recién llegados no hacen todo lo que pueden por dejar atrás el subdesarrollo no solo material, sino además mental.

A pesar de las opiniones en contra, son varios lo que piden paciencia y solidaridad con los recién llegados.

A raíz de la masiva llegada de cubanos a Estados Unidos en los últimos meses, y en particular a Miami, no pocos se quejan de ciertos hábitos o prácticas que dejan claro para muchos que tal vez Miami se está pareciendo demasiado a Cuba.

Un ejemplo es que la reciente oleada de migrantes cubanos ha popularizado el uso de motorinas y scooters en Miami, motocicletas de bajo cilindraje (mopeds) que se han convertido en un medio de transporte asequible y una alternativa para quienes no cuentan con un estatus legal.

Sin embargo, hay quienes consideran que dificultan la circulación en la ciudad y aumentan las posibilidades de accidentes, porque los recién llegados no están acostumbrados a circular en medio de un tráfico tan abrumador como el que abunda en el sur de la Florida.

Se quejan, además, de que las motos son lentas, difíciles de adelantar y obligan a conducir a menor velocidad a quienes van en autos, motivo por el cual algunos conductores recomiendan a los motoristas recién arribados que mejor circulen por vías secundarias y no por avenidas o autopistas.