Taxista lleva gratis a padres cubanos y su hijo con un dedo fracturado: "Casi se me aguan los ojos"

Un taxista cubano llevó gratis a unos padres y a su hijo pequeño con un dedo fracturado, un hecho que llenó de emoción a esa familia que salía del hospital.

El suceso ocurrió el pasado 25 de mayo en La Habana, cuando los padres de un niño de cuatro años tuvieron que acudir de urgencia al Hospital Naval, luego de que el menor metiera un dedo entre un marco y una puerta y se lo fracturara.

Tras pagar una cantidad exorbitante por el viaje de ida a la institución de salud, donde atendieron al paciente, la familia se dispuso a buscar un transporte que les cobrara una cantidad razonable por llevarlos de vuelta a su casa en la localidad de Cojímar, en el municipio Habana del Este.

Captura de Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

"Nos disponemos a esperar una guagua con amenaza de lluvia y mi niño incómodo por el calor y el dolor de su dedito, justo en la parada aparece este carro y deja unas personas, recoge otra y yo hice un gesto por acercarme y preguntarle cuánto me cobraría, pero decidí detenerme cuando veo que se detiene delante de mi esposa y yo y nos dice: '¿Para dónde van? ¡Vamos, yo los llevo!'", relató en Facebook el padre del niño, identificado como Mankenpo Reacc.

"Le pregunto con voz temerosa cuánto sería hasta Cojímar y me responde: 'No es nada, yo también soy padre y ¡es terrible andar de hospital en estos días!'. Casi se me aguan los ojos, nos dejó en la esquina de la casa y ya nosotros sin saber cómo agradecerle nos volvió a decir: 'Tranquilos, ¡contento de haberlos ayudado!'", detalló Reacc en el grupo "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!".

El autor de la publicación no hombre no compartió el nombre del protagonista de tan hermoso gesto.

"Quien quiera que seas, de corazón te decimos: gracias, muchísimas gracias. Es increíblemente raro encontrarse con estas cosas en la Cuba de hoy tan llena de violencia, asaltos y delincuencia. Mis respetos y bendiciones para usted", concluyó.