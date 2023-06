Nueva foto de Cattleya, Yailin y Anuel: "Pobre bebé con esa cadena"

La cuenta en Instagram de la hija de Yailin y Anuel sorprendió hace unas horas a sus seguidores con una nueva imagen de la menor.

En la instantánea, la pequeña Cattleya aparece con una camiseta amarilla y un pañal, cargada por un hombre que no se ve cuya identidad se desconoce ante una piscina de fondo, la misma desde donde su famosa mamá ha compartido fotos recientemente.

El rostro de la niña, como en ocasiones anteriores, fue cubierto con un icono para preservar su identidad.

Al post le siguieron cientos de elogios para la bebé, por lo crecida y gordita que se ve, a la par que bendiciones para que siga saludable.

"Te amamos hermosa princesa", "Esa cosita está bella y bien cuidada Dios bendiga"; "Cattleya ya está grande, que rápido está pasando el tiempo!!!"; "La princesa de mamá y del team, te amamos Cattleya"; "Esa bebé es hermosa como su mami"; "Waooo qué cosota más bella y fuerte, se ve lo bien cuidada que está así mismo Yailin sigue callando bocas"; "Se nota que está bien cuidada esa princesita", le dijeron algunos.

Sin embargo, tampoco faltaron las críticas, especialmente por la pesada cadena que lleva la niña colgada al cuello y por la decisión de sus padres de no mostrar su rostro en las plataformas virtuales.

"Y cuál es el misterio con la cara?? Le van a echar mal de ojo eh?"; "Ya hasta Cattleya tienes lo verdadero cascabeles"; "Qué tiene en la carita que no la muestra, o sea, lo lindo se presume"; "Con una casa en el cuello", "Ponle ropita bonita como a su hermanita Gianella la mantienen hermosa e impecable"; "Ya lo de tapar cara con los meses que tiene es ridículo pero bueno"; "Para que ponen foto sino la van a mostrar ,ay qué ridiculez"; "El cadenón más o menos para qué?; "Cuál es la necesidad de taparle la cara? O sea para subir fotos así mejor no suban na"; "Catta no niega que es hija de Anuel con su real cuello"; "Esa cadena debe pesarle mucho a Catta", reaccionaron otros.

La nueva foto en esta oportunidad no fue compartida por Yailin en las stories de su cuenta, ni en su muro como hizo con una previa donde aparecía la bebé con el rostro cubierto por el gorrito de un albornoz.

En la de su papá, Anuel, no hay en la actualidad post dedicados a su hija menor, pero sí en cambio de Pablo Anuel, su primogénito, y de Gianella, fruto de su relación con Melissa Vallencilla.

Sólo hay una imagen de Catta en la cuenta del boricua, incluida en colección de varias de sus otros dos hijos.