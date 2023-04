Anuel AA estrecha en brazos por primera vez a su hija con Melissa Vallencilla

Anuel AA finalmente ha conocido a su hija Gianella; más de diez meses después del nacimiento de la pequeña el rapero puertorriqueño ha decidido dejar atrás sus desavenencias con la madre de la niña, Melissa Vallencilla, y concentrarse en su papel como padre.

El cantante subió a su perfil de Instagram varias fotos con Gianella durante este primer encuentro que son toda ternura y en las que se le ve sonriendo y feliz con ella en brazos.

En el post, que aprovechó también para anunciar su gira por Estados Unidos que comenzó este viernes, incluyó fotos con sus otros dos hijos, Pablo Anuel de nueve años y Cattleya, la bebé que tuvo hace poco más de un mes con Yailin La Más Viral, pero sin mostrar el rostro aún de ella.

En una entrevista reciente para Yo Soy Molusco, Anuel habló de las circunstancias que lo llevaron a finalmente conocer a Gianella.

“Gracias a Dios que con el tiempo he madurado y he aprendido. Estoy pasando tiempo con mis hijos, con mi familia, hoy mismo estuve con la niña, con Gianella, con mi otra hija, super hermosa, me encantó, me robó el corazón igual que Cattleya”, confesó el artista.

"Yo vi a Cattleya también y dije wao qué carajos yo estoy haciendo Dios mío, yo tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida. No era que yo no quería ver a la nena, estaban pasando muchas cosas, pero Dios es demasiado bueno y la conocí”, agregó Anuel.

A raíz del nacimiento de Cattleya, Anuel cambió por completo su forma de pensar respecto a la paternidad y dijo que no puede ni dejará “ninguna hija abandonada nunca” y se arrepintió de no haber estado desde el primer momento al lado de Gianella.

Posteriormente aseguró en sus redes que por ahora no va a amar a otra mujer más que a su hermana y sus dos hijas, en lo que parece ser una pausa en sus relaciones sentimentales.