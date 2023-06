Leo, novio de Iraisel, se tatúa su nombre en el brazo

Leonardo Leyva, novio de Iraisel Pintueles, no quiere tenerla solo en su vida sino también en su propia piel, por ello decidió tatuarse su nombre en el brazo izquierdo.

A través de una serie de imágenes compartidas en Instagram el joven voleibolista mostró tanto el proceso como el resultado de poner en su piel el nombre de su chica (Iraisel), además del de su mamá (Inés Martínez), "sus mujeres", como las llamó en las etiquetas del post.

"No te preocupes tanto por los demás. No pienses demasiado lo que pasará, lo que vendrá. No le des tanta vueltas a cada paso que das, a como lo verán, si es o no lo correcto. La vida es demasiado corta como para no hacer lo que realmente queremos. La vida no está para que nos quedemos con las ganas o para que dejemos algo para mañana. No dejes que eso pase, vive y hazlo de verdad", escribió en la publicación a la que no dejaron de comentar las dos protagonistas.

"Mi amor. Te amo", junto a varios iconos -incluido el del símbolo de infinito- le escribió Iraisel Pintueles.

"Gracias mi bebé gigante por tenerme siempre presente en tu vida", le comentó la madre del jugador.

En febrero pasado, por el día de San Valentín, la joven influencer cubana, viuda de El Dany, dedicó unas emotivas palabras al responsable de haberle devuelto la sonrisa.

“El amor siempre será la cura milagrosa y tú eres la cura de mi corazón (…) Soy de quien vio mis demonios y no huyó, de quien me dijo: quiero todo contigo e hizo de todo para conquistarme”, le dijo en ese momento.

"Brindemos por los sueños cumplidos y por todos los que aun nos quedan por cumplir, por cada aventura y por todas las locuras que se nos pasaron por la cabeza. Brindemos por el amor, por hacernos vivir. Brindemos por hoy. Y hagamos esto todos los días mi felicidad solo encaja en tu corazón", le dijo él para celebrar el día y la dicha de tenerla a su lado.