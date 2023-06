Cubano en medio de las inundaciones en Jiguaní: “¿Dónde está la Defensa Civil?”

Las intensas lluvias que provocaron la crecida del río Jiguaní e inundaciones en varias localidades de la provincia Granma no fueron informadas con suficiente claridad y antelación por las autoridades cubanas, que no activaron a tiempo las alertas de la Defensa Civil.

“Estamos anegados en agua en casa. Si no es por la perra, no me entero. ¿Dónde está el ejército, donde está la Defensa Civil en Jiguaní? ETECSA manda SMS para el Primero de Mayo, votaciones, recargas; pero no para avisar del clima. ¡Qué mal!”, se quejó un cubano en Twitter.

Compartiendo una imagen de su casa anegada en agua, el usuario identificado en esta red social como Aníbal González, lamentó la incapacidad de las autoridades cubanas ante fenómenos meteorológicos que pueden convertirse en sucesos catastróficos.

Viviendas afectadas, carreteras destruidas, puentes intransitables, caminos anegados, árboles derribados, ramas y barro obstruyendo el paso… los destrozos en la provincia de Granma tras el desbordamiento del río Jiguaní empezaron a ser visibles este viernes, en especial en el municipio del mismo nombre.

Impresionantes imágenes difundidas en redes sociales mostraron los estragos, causado por la persistencia de fuertes lluvias en el oriente de Cuba, que provocaron una crecida histórica del río, que en algunos puntos llegó a ser de un metro por encima de puentes y otros pasos de su curso.

Ante el comienzo de la temporada ciclónica 2023, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil emitió indicaciones para acometer las acciones que se establecen en la Directiva 1 para la Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastre, aprobada por el Presidente del Consejo de Defensa Nacional (CDM), Miguel Díaz-Canel.

“La Defensa Civil aboga por ejecutar con antelación las acciones que reduzcan vulnerabilidades y contribuyan a disminuir el impacto de los efectos destructivos de estos eventos”, señaló el medio oficialista Granma a comienzos de junio.

La poda y tala de árboles que constituyen riesgos, el mantenimiento y limpieza de micropresas, canales, alcantarillas, sistemas de drenaje, la recogida de escombros y de desechos sólidos, además de la protección de los recursos ubicados en almacenes, fueron abordadas en la reunión del organismo.

“Se debe prestar especial atención a la protección de las familias, que aún se mantienen en facilidades temporales o en las acciones de construcción total o parcial de sus viviendas”, subrayó el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.

Según la periodista Inés Castro, corresponsal de la Televisión Cubana en Granma, en las “últimas horas de intensas lluvias en el Oriente Cubano, autoridades del CDM y la Defensa Civil mantienen evaluación constante en todo el territorio, principalmente en zonas bajas y proclives a inundaciones que exigen vigilancia hidrológica”.

“Entonces salen dentro de una semana a hacer Ejercicio Meteoro, y Canel sale a decir que hay que destupir tragantes a diario y toda la mierdera esa… para nada”, le contestó un usuario de Twitter al granmense afectado por las inundaciones y quejoso por la inacción de las autoridades.

Un hombre de 60 años, natural de Jiguaní, falleció ahogado esta semana con la crecida del río de igual nombre. Es la primera vez en la historia que el Jiguaní se sale de su cauce y las afectaciones del desastre natural se produjeron también en viviendas y sembrados, reportó por su parte la televisión local.