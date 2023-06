El niño cubano Álvaro Tadeo pasa a semifinales de La Voz Kids España

El niño cubano-español Álvaro Tadeo fue elegido como semifinalista luego de deslumbrar al público este sábado en la fase de asaltos de La Voz Kids España.

Un paso más cerca de la final, Tadeo, de 13 años, interpretó el tema de Frank Sinatra que cantó en las "audiciones a ciegas" titulado "The way you look tonight" y fue el elegido por el voto del público.

Oficialmente, Tadeo forma parte ahora de los concursantes del equipo de Aitana que avanzaron a semifinales.

Con "The way you look tonight" el adolescente había logrado ya que Aitana y Rosario Flores quedaran impactadas con su voz desde las audiciones a ciegas.

Captura de Instagram / Equipoaitanalvk

La pasada semana, tras avanzar a la fase de asaltos, había expresado que se trataba de un gran logro en su carrera musical y un gran logro personal.

Álvaro Tadeo reside en Tenerife y dice que se siente "mitad canario y mitad cubano", aunque "un poquito más cubano que canario".

Captura de Instagram / La Voz Kids

Pese a su corta edad, le gusta vestir de traje, elegante; y ama interpretar música de diversos géneros, sobre todo baladas, boleros, salsa y merengue.

"Creo que voy a sorprender a los coaches con mi estilo porque no es algo muy usual aquí en La Voz Kids y espero que les guste bastante mi actuación. Yo soy un antiguo, solo canto música antigua", comentó a inicios de la competencia.

Previo a La Voz Kids España ya había participado en otros concursos de canto en la televisión española. En 2021, fue muy popular su interpretación de la canción "Como una ola", en el show Idol Kids. Isabel Pantoja, quien era parte del jurado, se conmovió y no pudo evitar romper en llanto al recordar a Rocío Jurado, quien hizo famoso ese tema.