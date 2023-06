Agradece ayuda madre de bebé abandonada junto a sus hermanos en una casa en Villa Clara

La madre de la pequeña Darlin Beatriz, la bebé que fue encontrada sola en una vivienda junto a sus hermanos de 3, 4 y 9 años la pasada semana, agradeció la ayuda material recibida en los últimos días, y ha asegurado que demostrará a todo el mundo que es una persona diferente a como la han descrito.

La mujer, que está embarazada de su quinto hijo y se identifica en redes sociales como "Yessika Reyes" -aunque su nombre es Yanela Reyes Rodríguez- hizo tal declaración en un comentario de un post del activista Yoel Yoan Díaz, quien se acercó al hospital para ayudar a la menor ingresada.

Captura de Facebook/Yoel Yoan Díaz

“Mil bendiciones para ti que gracias a ustedes mi bebé está súper porque me han apoyado en todo. Le demostraré al mundo entero que no soy la persona de la que tanto han hablado. Eres un alma de Dios, hijo que Dios te llene de salud y gracias una vez más a todas aquellas personas que me ayudaron con mi bebé”, escribió la madre de la menor.

Comentario de la madre de la menor que está ingresada en Hospital de Villa Clara

“Solo espero de ti lo mejor, espero no me hagas quedar mal ante el mundo. He peleado por ti, sobre tu consciencia quedará lo que a partir de ahora hagas con tu vida”, respondió Yoel Yoan.

Captura de Facebook/Yessika Reyes

El caso fue dado a conocer el pasado jueves cuando el grupo de Facebook "Sembrando Esperanzas" indicó que había una menor ingresada que había sido abandonada y que estaba en la cama cinco de la sala de terapia intensiva del Pediátrico de Villa Clara.

"La bebé no tiene ni biberón. Vamos a llevarle algunas cositas, si te sumas, escríbenos", decía la publicación.

Luego el periodista oficialista cubano Francisnet Díaz Rondón, confirmó que la bebé que estaba ingresada había sido hallada por vecinos en una casa en la localidad de Falcón en el municipio Placetas, Villa Clara, en compañía de tres hermanitos sin la presencia de su madre o de algún otro adulto.

Sin embargo, el propio Francisnet Díaz fue el encargado luego de desmentir desde el diario oficialista Vanguardia que la menor hubiera sido abandonada por su madre, e indicó que la bebé estaba siendo acompañada en el hospital por su progenitora.

La flagrante contradicción con lo dicho ante por el propio periodista y con otras informaciones sobre el tema publicadas en redes sociales, generó confusión en redes sociales.

Algo sí está claro, Darlin Beatriz fue llevada por trabajadores sociales al Hospital Pediátrico José Luis Miranda de Villa Clara.

“La niña arribó con un cuadro de enfermedad diarreica aguda, con una deshidratación moderada severa y un delicado estado de desnutrición o marasmo. Este viernes 9 de junio la paciente se encuentra mejor hidratada, perfundida, orinando, alimentándose, por lo cual se encuentra en condiciones de ser trasladada para el servicio de terapia intermedia”, según dijo el doctor Alexis Jaureguí Gavilán, especialista en Medicina Intensiva y Emergencia Pediátrica, en declaraciones al diario local Vanguardia.

El medio de prensa oficialista dijo que la madre recibe una pensión de 4,700 pesos por asistencia social.

Al cierre de esta nota, persisten las lagunas en la información ofrecida en torno al caso desde medios oficiales de prensa.