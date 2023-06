Reportan asesinato de un joven en bar de San Antonio de los Baños

Un cubano que trabajaba como guardia de seguridad en el restaurante-bar "Doña Yulla", en el municipio San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, fue asesinado en la noche del domingo, según reportes en redes sociales confirmados por allegados a la víctima.

El joven -llamado Roberto pero apodado "Kiko"- estaba a punto de ser padre, según apuntó en redes sociales Yanko Mesa.

Captura de Facebook/Yanko Mesa

“¡A la esposa le tuvieron que hacer cesárea! Al parecer tras el impacto de la dura noticia le subió la presión o algo así y tuvieron que hacerle cesárea, fue lo que escuché. ¡Vivo en el pueblo del trágico suceso!”, apuntó una internauta en el apartado comentarios de la citada publicación.

No están claras las circunstancias en que ocurrió el lamentable hecho, ni si hay arrestados en relación con el asesinato de Roberto.

En redes sociales, vecinos de San Antonio de los Baños que conocieron al joven, que al parecer trabajó como maestro antes, se mostraron consternados por su prematura muerte.

"Hoy desgraciadamente mi pueblo está de luto. El cielo recibe a otro hijo del Arigüanabo. Yo me pregunto ¿Cuántos hijos, padres de familia, hermanos, amigos, harán falta para tomar conducta con toda la violencia que estamos viviendo? Nosotros no somos de otro país, somos cubanos, somos madres con miedo a que nuestros hijos salgan a las calles, al menos a divertirse un poco. Ya no tenemos seguridad en las casas, en los ómnibus de transporte, los ancianos no pueden vivir tranquilos en sus fincas", cuestionó Leiysis Molina una internauta residente en San Antonio que conocía a la víctima.

Captura de Facebook/Leisys Molina

"¿A qué hay que esperar para que todos estos crímenes se detengan? ¿Quién se pone en el lugar de esas familias que pierden a un ser querido por la sencilla razón de que le dio la gana a otro? [...] mi pueblo que antes se le llamaba "La Villa del Humor" se tendrá que llamar " La Villa Ensangrentada". EPD, Kiko, que Dios te tenga en la gloria y mis más sinceras condolencias para toda la familia y amigos. Otra vida inocente San Antonio de los Baños. ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¡Qué horror, qué asco mi pueblo!", concluyó.

Al cierre de esta nota no hay confirmación en medios de prensa oficiales del crimen, que se suma a la inédita ola de violencia que mantiene muy preocupados a los cubanos en los últimos meses.

El de Kiko no es, además, el único crimen del que se haya tenido noticia en las últimas horas en Cuba.

Este mismo martes trascendió que un cubano residente en el poblado de Santiago de Las Vegas, en el habanero municipio Boyeros, fue asesinado en el interior de su vivienda con extrema brutalidad, según confirmó a CiberCuba un residente en la zona.

"Se sabe que amaneció amarrado y con 15 puñaladas en su casa", declaró a nuestro medio una fuente bajo condición de anonimato.

En redes sociales, conocidos y allegados del fallecido se mostraron consternados por el brutal asesinato de la víctima, llamado "Luis", pero conocido como "Papo Maraña", quien fue amordazado por sus asesinos. En ese caso el presunto móvil del crimen habría sido el robo.