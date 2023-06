Wampi, Yomil y El Micha en la cuenta regresiva para su próximo estreno: "Facturando"

La espera desespera. Y bien lo saben los fanáticos de Wampi, Yomil y El Micha, que no ven la hora de que llegue el viernes para disfrutar del temazo que promete la colaboración entre los tres cantantes urbanos.

Faltan solo dos días para que “Facturando” -la alusión a la sesión Shakira-Bizarrap es obvia- aterrice en todas las plataformas digitales, y ponga a gozar a los seguidores de esta tripleta dorada.

En los perfiles de Instagram, los reguetoneros han adelantado dos fragmentos del tema que se estrenará el 16 de junio y promete ser otro bombazo.

“Tú no sabes quiénes somos nosotros. Tú no sabes quiénes somos los salvajes”, escribió Wampi junto a un fragmento del videoclip que compartió en su perfil de la red social.

“Ando ando facturando, todos ustedes andan inflando, y el que se meta, le vamo’ dando. Andamos serio, no estamos jugando”, frasea el reguetonero, mientras en las imágenes se ven momentos de la grabación del video, realizado por Cartel Studio.

“Tirando pal saco, de lune' a lune' (…) No se mira el precio de lo que se consume. Del barrio una leyenda, como Looney Tunes. Aquí se factura a otro nivel, mucha altura. Micha, clásico como pintura…”, rapea El Micha en otra parte del clip, donde se le ve contando billetes, rodeado de varios fajos de dólares.

“Cuántos esperan esto”, preguntó Wampi el lunes a sus seguidores, que no demoraron en responderle: “Eso no se pregunta”, “Temazo, loca por escucharlo”, “La bestia, papa, sácalo yaaa mío no aguanto más”, “@wampi_dmo @yomil_champions @elmicha El tridente que no falla y que no merma”.

Yomil se sumó a los comentarios: “El viernes frizamos la calle, wampilleo, factúralo”.

En el post compartido por Wampi y Micha este martes, también las reacciones marcan la expectativa por el estreno: “Nooooooooooo qué tema más rico”, “Esto sí es música”, “Bomba de la buena”, “Clase de palooo”.

En el último año, Wampi ha estrenado colaboraciones con varios exponentes del género urbano como Fixty Ordara y Ja Rulay, y Wow Popy, El Taiger, Seidy La Niña y El Kamel, y recientemente cumplió uno de sus sueños: comprarse un auto, con solo 20 años.

El Micha hace unas semanas celebró uno de los momentos cimeros de su carrera: el lanzamiento de su álbum Pa’l Mundo, junto al productor cubano Emilio Estefan.

Yomil también ha lanzado varios temas, solo o en colaboración, y sigue calentando la pista con conciertos en ciudades cubanas.

Mientras, los seguidores de los tres artistas, siguen apurando el reloj para el debut de “Facturando”, que promete ser otro exitazo.