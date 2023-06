La Diosa presume de booty bailando al ritmo de "Caigo Mal"

De espaldas, con unos leggins color lavanda, ajustada camiseta negra y su nueva cabellera rubio platino suelta, La Diosa presumió ante sus fans de sensuales movimientos de cadera y sabor cubano.

En un corto vídeo compartido en sus plataformas virtuales se ve a la cantante dándolo todo mientras luce su renovada figura y tonificado trasero ¿indirecta para quienes en días recientes le criticaron su estilismo y por lucir cuerpo menos estilizado en concierto que en las imágenes que comparte en redes?

Pero si elocuente de lo feliz que está y a gusto en su piel es el video, mucho más lo es el fragmento de la canción que suena de fondo: toda una declaración para los haters.

"Aquí donde me ven le caigo mal a medio mundo" verso de "Caigo Mal" de Sergi 3r x Michel Boutic, baila La Diosa en el video que ha provocado la reacción de su público.

"Tremenda artista, enfocada haciendo música, estupendo"; "Y ya no son 40 libras de papaya, ahora son 80 y es la papaya para el que diga lo contrario"; "Estás acabando. Que te critique el que quiera porque tiene que ser envidia porque no hay quien se te pueda poner por delante. Aquí hay Diosa por largo, si Dios quiere. Y ponte un azabache enorme"; "Calienta que contigo es por gusto"; "Quítense que llegó la dura, la que tiene el tumbao!!"; "Que no que no que no, eso no estás correcto Diosa, por favor, mira que más de uno morirá."; "Tú sí das un cierre", se lee entre los cientos mensajes que ya se acumulan en el post, a tan solo seis horas de compartido.

El propio Sergi Iyawo le agradeció por haberse animado a bailar su último lanzamiento.

Desde su llegada a Estados Unidos La Diosa está imparable y pese a las críticas -por su apariencia, sus letras, su proyección pública y manera de expresarse, o su estilismo- ella no deja de lanzar nuevos temas o colaboraciones o realizar presentaciones.

"La artista más criticada de Cuba soy yo. Eso es bueno para los crecimientos. Nunca he sido cobarde aunque me vean tranquila y enfocada, pero de cobarde nada" aseguró en días recientes al compartir nuevas imágenes de una reciente sesión de fotos.

Tras este vídeo adelantó un segmento de lo próximo a estrenar y este sábado 17 de junio dará concierto en Naples.

Y por si no conoces el tema que baila La Diosa te dejamos el videoclip, lanzado en Youtube hace tres semanas.