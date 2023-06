Otaola critica estilismo de La Diosa en Fiesta del Verano de Enrique Santos

El youtuber e influencer cubanoamericano Alexander Otaola criticó el estilismo de La Diosa en el concierto de este domingo en la Fiesta del Verano de Enrique Santos.

"Hubo un problema serio de vestuario. Te lo tengo que decir. Me encantó verte en una tarima, suelta y disfrutar, pero no me encantó verte saltarle a horcajadas a este niño de caderas grandes", dijo Otaola haciendo referencia a Enrique Santos.

"Desde el respeto y el cariño" en su show "Hola Ota-Ola", el presentador le dejó este lunes a La Diosa, un grupo de críticas que señalan su comportamiento en el escenario, su imagen personal y su vestuario.

Otaola cree que La Diosa no está cuidando su figura, le señaló que luce mal a pesar de su cirugía estética general. "Diosa, hay que volverse a poner la faja. Es obligatorio. Deja de hacer lo que estés haciendo, corre para el cuarto y métete cual butifarra dentro de esa faja", le dijo el influencer a la cantante.

Sobre el estilismo de la artista, un look denim total que gustó mucho a los fanáticos, dijo que es un conjuntico que se puede comprar por 14 dólares en Wish.

"Tú necesitas un estilista, no el dueño de una tienda que te está usando para hacer promoción", dijo. "No me da la gana de que te sigan cogiendo para material de meme", añadió.

Otaola reconoció que el concierto fue un éxito, se llenó el lugar y fue una posibilidad maravillosa para La Diosa, pero considera que la ropa lo echó todo por tierra.

El influencer reconoció que el estilismo presentado en las fotos era muy bonito, pero cree que en el escenario todo se desvirtuó. "En las fotos te ves divina, te ves divina", pero "no tiene nada que ver". "No te dejes usar", dijo.

Lamentó que la cantante no tenga un equipo de estilistas mejor e hizo referencia a otro evento criticado por esta razón, una sesión de fotos que La Diosa compartió donde no lograron sacar el lado más seductor de la artista.

Hace pocas semanas Otaola arremetió con criticas contra La Diosa por no tener un buen representante artístico y la invitó a "dejar el victimismo". La acusó de no saber apoyarse en un equipo de trabajo por no traer esa experiencia desde Cuba.

"Ella no quiere que se le vacíe el Watsco. Quiere tener el Watsco lleno forever", dijo Otaola sobre la cantante.

La Diosa y Otaola son amigos, o al menos lo eran hasta hace poco tiempo. Sin embargo, las críticas del influencer pueden ser muy hirientes, sobre todo porque llegan cuando ya está todo hecho. Ella no puede cambiar nada de esa presentación y por otra parte su vestuario y actitud le gustó a muchos de sus fanáticos

La Diosa se refirió a este tema de los cuestionamientos hacia ella en una de sus publicaciones en redes sociales. Dijo que es la artista cubana más criticada, pero que "no la para nada ni nadie". Está decidida a seguir adelante con su carrera profesional, superándose cada día hasta lograr la imagen que desea como una diva.