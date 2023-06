Denuncian mala atención médica a embarazada con neumonía en La Habana

Un cubano denunció la mala atención médica que le dan a su esposa embarazada en el Hospital General Docente Enrique Cabrera Cossío de La Habana, conocido como Hospital Nacional, donde se encuentra ingresada con neumonía.

Yancarlo Ventura aseguró en su muro de Facebook que los médicos en Cuba "te matan y no pasa nada".

Captura de Facebook / Yancarlo Ventura

Según relató, el jueves los doctores la querían mandar para un hospital de COVID, después le dieron un antibiótico y por la noche le querían dar otro diferente, y él le dijo que no se lo tomara.

"Hoy [viernes] por la mañana pasa el jefe de los médicos y dice que como le iban a dar otro diferente al que él había indicado. Si a mi hijo le hacen daño yo me desgracio la vida, porque al médico lo busco donde sea que esté. Es triste lo que estamos viviendo en nuestro país, y eso que somos una potencia médica, según ellos", subrayó.

Horas después, Ventura compartió una solicitud para conseguir urgente cefepime, un antibiótico que se utiliza para tratar infecciones causadas por bacterias, como la neumonía, y que se administra por vía intravenosa.

Captura de Facebook / Yancarlo Ventura

"Pago el precio que sea, llamar al 50100747", dijo.

El joven mostró la pésima calidad de la comida que le dan a las embarazadas en el hospital. La foto permite ver un plato con arroz blanco, unos granos de frijoles blancos, un pedazo de boniato sancochado y una cosa redonda que parece una croqueta o albóndiga.

Captura de Facebook / Yancarlo Ventura

"Miren la comida de las embarazadas del Hospital Nacional, ni mi perro se come eso", señaló.

En abril pasado, también en el Hospital Nacional de La Habana, otra embarazada estalló contra el trato que recibió en la instalación, donde ingresó con solo una fiebre y se complicó por la falta de atención médica, además de que incluso tenía que cargar agua para bañarse.

"Ingresé solo por una fiebre que me dio (...) y me ponen en un cuarto donde hay otras embarazadas con neumonía, catarro y demás. Y al tercer día cojo catarro, empiezo con una tos malísima y me hacen prueba de COVID y da negativo, entonces no me dicen de qué es la fiebre, no me hacen análisis, no me dan una respuesta a nada", relató en Facebook Liliana Fonseca, embarazada de gemelos.

La joven compartió varias fotos que mostraban el deterioro de la instalación y de la mala calidad de la comida que les dan a las pacientes.

"Cargando cubos de agua con mi barriga así mismo, el agua viene una sola vez al día, y cuando llega, báñate y vuelve y carga agua para ir al baño. No hay refrigerador donde guardar la comida, no te miden la temperatura, no te ponen un mosquitero, no te dan nada para la tos. (...). Entre la tos que he cogido aquí y el peso de cargar cubos de agua, ahorita dejo los dos niños en el piso", recalcó.