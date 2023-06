La Diosa posa para las cámaras con el look metalizado más revelador y subidito de tono

El Facebook de La Diosa está que arde; la cantante cubana publicó en esa red social unas fotos muy provocativas que no dejan nada a la imaginación y que por supuesto arrancaron muchos piropos a sus fanáticos.

Con un look metalizado en extremo revelador y subidito de todo, la artista posó parea las cámaras dando lo mejor de sí.

El atuendo apenas cubre sus partes más íntimas y deja ver mucho más de lo que esconde, por lo que La Diosa ha vuelto a presumir a lo grande de su cuerpazo.

Captura Facebook / La Diosa

El post llegó acompañado de un mensaje en el que una vez más hizo gala de la confianza que tiene en sí misma para afrontar la vida.

“Soy fuerte y a la vez sensible depende de las situaciones de la vida pero siempre yo de eso no tengo dudas, me amo, amo mi vida, mi familia, a mis amigos pero tienen que amarme como soy”, se lee en la publicación.

En poco más de media hora el post de la artista tenía más de 2000 reacciones y 300 comentarios y aunque no todos era positivos, ella ha dado indicios en más de una oportunidad de que nadie podrá con ella y aprenderá a vivir con las críticas.

Hace unos días, en una entrevista, la cantante habló de los cuestionamientos que recibió por su estilismo en la fiesta de Enrique Santos y aseguró que lo más importante para ella es amarse, quererse y no ser tan material.

La Diosa arrancó esta semana con otro divertido video que ha dado mucho de qué hablar en el que intenta saltar sobre un toro inflable en una piscina sin muy buenos resultados, pero que hizo reír a muchos de sus seguidores.