La Diosa reacciona a las críticas por sus looks: "Lo más importante es amarse, quererse y no ser tan material"

Tras la participación de La Diosa en la fiesta de verano de Enrique Santos, muchas han sido las críticas que ha recibido la artista por el look que lució ese día y ha decidido reaccionar a estas con mucha tranquilidad y una gran carga de amor propio.

En una reciente aparición en uno de los programas en YouTube de “Miami Talk”, preguntaron a la cantante cómo se ha sentido ante los comentarios respecto al outfit de mezclilla que llevó en la fiesta.

“Yo me siento conforme conmigo. Hay ropas que me van a quedar mejor, hay ropas que me van a quedar peor, pero yo creo que lo más importante que uno tiene que tener es amarse, quererse y no ser tan material”, dijo sin tapujos La Diosa.

La intérprete de “Me dio la gana” mencionó cómo artistas americanos, las raperas muestran sus barrigas y no están pensando en cómo se ven, y hasta puso de ejemplo a Lady Gaga y sus vestimentas extravagantes que no llevaría nadie, ningún cubano.

“De eso se trata, de los gustos, y los gustos son así, diferentes. Voy a tratar siempre de verme donde yo me sienta bien, donde yo me sienta cómoda (…) Yo no soy una experta en moda y trabajo con Yoel que es una persona que me apoya dentro de todas las posibilidades de él”, dijo la artista.

No obstante algo dejó muy claro, “el cambio de La Diosa ha sido abismal en todos los sentidos. Yo en Cuba sí me vestía bien mal. En Cuba yo sí estaba dura”.

“Tengo un poquito de barriguita, recordemos que llevo solo tres meses de operada (…) Cuando me quito la faja y pasan como dos horitas ya me inflamo un poquito porque es normal. Pero cuando yo salí de mi casa, yo salí bella, planita”, recordó divertida el día de la fiesta.

Hasta Alexander Otaola criticó el estilismo de La Diosa en esa presentación en vivo, aunque aseguró que ambos son amigos y no existen problemas entre ellos.

Pero mientras unos la critican, lo cierto es que otros la llenan de elogios y piropos.