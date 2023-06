Refrescos Ciego Montero se venden en supermercados de Miami

Cubanos residentes en Miami se han sorprendido al encontrar en Sedano's Supermarkets pomos de refrescos de la marca Ciego Montero de Naranja, Limón y hasta el célebre Tukola, vendidos en todos los casos a 1,99 dólares.

"Se Pasan y sin frenooooo, los pueden encontrar en Sédano's, al menos aquí en Miami", escribió en Facebook la internauta Ilsis Céspedes Nodas, quien incluso compartió un breve video en sus redes.

"Tuve que venir y verlo con mis ojos. Señores, esto es el colmo, Made in Colombia. Morí, Ciego Montero colombiano", dijo la cubana en referencia al país de producción de los refrescos.

"La marca Ciego Montero, refrescos de Cuba están en Miami, pero los niños en Cuba no tienen desayuno. No faltará quien diga: eso lo hacen en Miami. Dejen de ser ilusos, que el bloqueo no existe", escribió en Twitter otra cubana que también compartió imágenes confirmando el hallazgo.

En los últimos días son varios los testimonios en redes sociales que dan cuenta de la comercialización de Ciego Montero en Miami.

Captura de Facebook/Maruka Cima

Y no es sorprendente. En junio del pasado año ya se viralizaron imánges de refrescos cubanos Ciego Montero, que tanto escasean en las tiendas cubanas, a la venta en un mercado de la ciudad de Montreal, en Canadá.

Se da el caso de que Fábrica de Refrescos Los Portales S.A. es una empresa mixta entre Nestlé Waters y la Corporación Alimentaria S.A del Ministerio de la Industria Alimentaria de Cuba.

La enciclopedia cubana online Ecured en su entrada sobre la Fábrica de Refrescos Los Portales S.A, presume de Ciego Montero como "un buen ejemplo de la triunfal historia de una empresa mixta cubana".

Es evidente que el gobierno cubano -dado el carácter mixto de la empresa- ha dado permiso para la producción de la marca en Colombia a través de Nestlé.

Etiqueta de los refrescos Ciegos Monteros vendidos en Miami (Captura de Redes sociales)

“Tenemos el negocio en cinco países de la región latinoamericana: México, Chile, Brasil, Argentina y Cuba. Obviamemte, voy a hacer todo lo posible para crecer esta firma. Tenemos marcas de agua muy reconocidas como Sanpellegrino, Perrier y Acqua Panna, hasta marcas muy locales como Ciego Montero en Cuba”, dijo en el lejano 2014 el entonces presidente de Nestlés Colombia, Manuel Andrés, en declaraciones para el diario colombiano La República.

Establecido el nexo Ciego Montero- Colombia, solo falta precisar que los refrescos Ciego Montero hechos en la nación sudamericana que se comercializan en Miami son importados a Florida por Always Food Sales & Consultant Corp., según revela sunbiz.org índice oficial de entidades comerciales de ese estado.

Así que sí, Ciego Montero está en Miami.