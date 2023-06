Estados Unidos detectó la implosión del Titán el domingo

Los sensores acústicos de la Marina de Estados Unidos detectaron la implosión del sumergible Titán el domingo, horas después de su descenso al océano.

Según dijeron el jueves funcionarios de la institución, la información se compartió inmediatamente con las autoridades a cargo de la operación de rescate, que decidieron seguir buscando a posibles sobrevivientes.

En un comunicado emitido ese día por la noche, un alto oficial dijo se hizo un análisis de datos acústicos y se "detectó una anomalía consistente con una implosión o explosión" en la zona cercana a donde operaba el Titán cuando dejó de comunicarse.

"Si bien no es definitiva, esta información se compartió de inmediato con el Comandante del incidente para ayudar con la misión de búsqueda y rescate en curso", señala el texto.

"Esta información se consideró con la recopilación de datos acústicos adicionales proporcionados por otros socios y se tomó la decisión de continuar nuestra misión como búsqueda y rescate y hacer todo lo posible para salvar las vidas a bordo", añade.

Otro oficial de la Marina declaró a The Washington Post que ese tipo de información no se suele compartir públicamente hasta que termina la búsqueda de sobrevivientes. La información recopilada se considera un "punto de datos".

Por su parte, Mark Cancian, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, subrayó que aunque la detección acústica fue una pieza importante de información, la búsqueda debía seguir hasta agotar todas las posibilidades.

"Sospechaban lo que pasó, pero no podían estar seguros. Lo que estás viendo son solo líneas en un gráfico. Y si tratas de convencer a la gente de que no estabas haciendo una búsqueda porque las líneas en un gráfico indicaban una implosión, eso no sería aceptable para muchos", agregó.

Cancian recordó que Estados Unidos lleva décadas usando una red de dispositivos para detectar ruidos submarinos, y que por eso no sorprende que la implosión del Titán se haya detectado así. "Me sorprendería si no lo hubieran escuchado", dijo.

El miércoles pasado, la Guardia Costera de Estados Unidos informó que aviones canadienses P-3 detectaron ruidos bajo el agua mientras exploraban aguas del Atlántico Norte en busca del Titan, tras lo cual los equipos de rescate se reubicaron en el área de búsqueda.

Aunque la Guardia Costera no detalló la naturaleza o el alcance de los sonidos, la revista Rolling Stone y CNN -citando comunicaciones internas del gobierno- informaron el martes por la noche que aviones canadienses detectaron golpes en intervalos de 30 minutos.