La Diosa anuncia que grabará videoclip dedicado a la comunidad LGBT

La Diosa sorprendió este viernes a sus seguidores con un anuncio, muy pronto estará grabando un nuevo videoclip que dedicará a la comunidad LGBT.

En una directa en Instagram la cantante dijo que hizo un tema bien lindo con el que le gustaría “honrar y resaltar a la comunidad gay. Yo nunca lo había hecho y me parece que es un público también muy bonito y que también ha sido maltratado, humillado”.

La artista invitó a las personas transformistas que lo deseen a ponerse en contacto con ella para participar en el videoclip de la canción.

“Quiero hacer un video donde ellos sean los protagonistas junto a mí”, aseguró La Diosa en esta directa.

Pero las sorpresas de la artista no quedaron allí, La Diosa comentó a sus fans que ha grabado varias canciones sin malas palabras, que espera puedan gustarle a sus seguidores y los que no también.

“Estamos haciendo música limpia, música bien bonita que fue lo que ustedes me pidieron y a ustedes yo me debo. Hemos grabado siete temas bien lindos, sin malas palabras, con diferentes géneros, buscando ampliar el público, buscando que el mismo cubano que no me sigue me pueda dar una oportunidad escuchar mi nueva música y tal vez pueda convertirse en un seguidor de La Diosa”, añadió la cantante.

La intérprete de “Me dio la gana” se mostró muy feliz por los hermosos comentarios que ha recibido por el look que llevó recientemente mientras bailaba con su pareja Rey El Mago a ritmo de la bachata romántica que acaba de hacer con Baby Lores.

“Estamos trabajando en base a que siempre sea así, a mejorar cada día, a que ustedes estén contentos con lo que ven, a que la imagen de La Diosa cada vez esté más bonita”, aseguró la cantante.

Su reciente cambio en el color de cabello y también estos looks obedecen a esa nueva imagen que se ha propuesto mostrar la artista en lo adelante.