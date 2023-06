"Chingawiki": Así suena lo que lanzarán Yomil, Pichitoh y Lesny Changarrito

Yomil Hidalgo viene con nueva colaboración para calentar el verano, esta vez junto a Pichitoh y Lesny Changarrito.

La canción la tenían preparada desde hace tiempo -según comentó él mismo en un post compartido en Instagram- pero no se habían lanzado a estrenarla por su letra explícita, pero el público siempre tiene la última palabra.

Tras hacer una encuesta a través de las stories preguntando si sacaban a la luz el sencillo, titulado "Chingawiki", un 89% pidió que sí y sus deseos serán complacidos este viernes, cuando llegará el tema, del que dieron un fragmento que evidencia que lo de letra explícita se queda corto.

El videoclip, por lo que puede verse en los segundos adelantados, mezclará animados con imágenes de bailarinas y escenarios reales.

"Yomil primero que todo gracias por confiar en nosotros mi gente. Así que este viernes estreno de 'Chingawiki'", dijeron Pichitoh y Lesny Changarrito en sus redes al compartir el mismo adelanto.

"Esa canción en una discoteca. Se rompe!!!! Eso esta durísimo"; "Tú eres un campeón"; "Se calentó Cubita"; "Bendiciones hermano siempre echando café to duro"; "A romperla como se debe", "Me encanta el vídeo"; "Papi por pena no te pares que ahora mismo ese preview suena mejor que todos tus temas, además bro, es lo que se lleva"; "Se fueron lejos con esa bala" se lee entre los mensajes de buena acogida al adelanto.

Otros, en cambio, se mostraron respetuosamente escépticos del éxito que pueda tener la canción: "Te embasuraste tigre"; "Me disculpa con todo respeto, PAPA pero ese tema no va a llegar lejos; es mi humilde opinión", le dijeron

No es esta la única colaboración con otros exponentes del género urbano cubano que Yomil tendrá sonando este verano.

El pasado viernes llegó con "Vacilón", junto a Oniel Bebeshito, y ya tiene más de 200 mil views en Youtube.

Antes, había lanzado "Facturando", junto a El Micha y Wampi.