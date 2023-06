Conmoción en Granma por fallecimiento de un bebé: "Los médicos no tienen explicación"

La muerte de un bebé cubano por infección respiratoria ha conmocionado el municipio de Guisa, en Granma, donde los residentes se cuestionan la falta de medicamentos e insumos básicos en los hospitales, así como el aumento de las enfermedades respiratorias en la infancia.

El internauta identificado en Facebook como Dariem Toledo afirmó que el bebé era natural de esa localidad y que los médicos no se explican cuál es la enfermedad que ataca los pulmones y ha afectado a varios niños en los últimos meses.

"Tampoco se explican cómo ha aumentado el dengue y varios tipos de enfermedades respiratorias (SARS) en este año", apuntó.

Toledo considera que el aumento de muertes y enfermedades en los niños cubanos es todos los días mayor, y afirma que no culpa a los médicos de esos desenlaces, sino al sistema de salud cubano que mantiene a los hospitales sin medicamentos e insumos que podrían salvar vidas.

"Mis respetos para los médicos cubanos ante todo! No es su culpa que no tengan los medicamentos apropiados. No es su culpa que en la potencia médica no tengamos tan siquiera ni una gasa para operar, un hilo para agarrar puntos o una pastilla para un dolor. No es su culpa 4 y 6 horas de apagones y los mosquitos propagando estas enfermedades", expresó.

Publicación en Facebook

Agregó que tampoco es culpa de los galenos que "no se les dé un mejor salario ni que todos cuenten con un transporte para ir a salvar una vida, una vida que se puede perder por minutos llegando tarde. No es su culpa que el sistema invierta en hoteles y carros TUR, y no tener los cojon..s para comprar ambulancias aunque sean chinas y una por provincia", comentó.

"¿No sé cómo sacan fuerzas ustedes como médicos para mirar a un niño a punto de morir sabiendo que con condiciones y medicinas se podía salvar?. ¡Ustedes son unos valientes, y otros, unos despreocupados!", concluyó.

Varios cubanos han coincidido en que los médicos no son responsables de la crisis en los hospitales.

"Qué bueno que alguien piense así de los médicos, porque otros critican como si la solución de los problemas de salud estuviera en manos de esos hombres y mujeres que como dices no saben a veces cómo enfrentarse a todos esos problemas", dijo una internauta.

Otra mujer comentó en el post que su familia también estaba en ese momento en el velorio de otro niño de Guisa. "Aquí estamos en el velorio de un niño precioso hijo de mi prima que es nieta de Osiris Martínez, estamos casi locos, sin consuelo de esta triste realidad, no cabe el personal. Estamos destrozados", comentó.

Recientemente una bebé de 10 meses que presentaba dificultad respiratoria falleció en Alquízar, en la provincia de Artemisa, tras esperar casi cinco horas por una ambulancia, denunciaron médicos de la isla.

También imágenes enviadas a nuestra redacción por un trabajador del Hospital Materno Infantil Diez de Octubre de La Habana, popularmente conocido como Hijas de Galicia, mostraron el estado de deterioro de la instalación hospitalaria, donde en enero pasado fallecieron 10 recién nacidos debido a un supuesto brote infeccioso y fueron sancionados varios responsables.