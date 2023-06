Asaltan con chuchillo a cubana para robarle el teléfono en Santiago de Cuba

Una cubana fue víctima de un asalto con cuchillo para robarle su teléfono en la ciudad de Santiago de Cuba, según denuncia trascendida en redes.

“Hola acaban de asaltarme y se llevaron mis documentos y mi teléfono. Por favor, si ven mi carnet, escríbanme. Me llamo Delia Gorra Díaz”, apuntó este jueves en Facebook la víctima.

En los comentarios de la publicación, Gorra Díaz comentó que el asalto ocurrió en la calle 11 de Veguita de Galo, por Camacho y que salió ilesa del ataque con arma blanca.

Captura Facebook/Delia Gorra

“Sí, estoy bien. No llegó a hacerme nada, aunque andaba con un cuchillo”, respondió a uno de sus seguidores que se interesó por ella tras el incidente.

También en otra respuesta dijo que trató de que “no me cortara con un cuchillo, luego grité y le caí atrás, pero lo perdí y un CVP [custodio] lo vio, me escuché gritar y se escondió”.

En las opiniones un usuario le sugirió que hiciera la denuncia del asalto con violencia ante las autoridades. “No te quedes así. Haz algo. Busca cámaras de vigilancia cerca del lugar”.

“Aquí seguridad ya no existe, ya no es como antes. Todo ha cambiado. Lo que pasa que nada de eso sale en el NTV, porque no es interés para ellos. Ya aquí es estar agarrados en las manos de Dios y sálvese el que pueda”, apunta otro criterio expresado a la víctima en su denuncia pública.

Otro internauta se pregunta en la publicación “¿hasta cuándo van a seguir la delincuencia y los policías no hacen nada?”.

Esta denuncia trasciende apenas dos días después de que el Ministerio del Interior de Cuba (MININT) asegurara que detiene a la mayoría de los delincuentes en solo 48 horas.

Este último martes, ante el evidente aumento de los delitos y al inseguridad en la isla, además de las denuncias de la población por la inacción de la policía, funcionarios del organismo dijeron a la prensa oficialista que en Cuba no existe impunidad ante los delitos, y negaron la veracidad de supuestos actos difundidos en las redes, como asaltos armados a ómnibus y hospitales, así como agresiones y secuestro de menores.

El coronel Hugo Morales, jefe de brigada de patrullas de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), dijo que hay personas que de forma inescrupulosa publican informaciones sin verificar y generan el pánico, lo cual lo vinculó con una supuesta "guerra mediática" que se impulsa contra Cuba desde el extranjero.

Por su parte, el coronel Manuel Valdés, jefe de órgano de enfrentamiento de la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI), expresó que todos los delitos que se denuncian se investigan, y que en la mayoría se detiene a los responsables en 48 horas.

Según el oficial, más de 90 por ciento de los delitos con armas de fuego son resueltos, así como el 98 por ciento de los que resultan en la muerte de una persona.

Este mismo mes, se conoció que un niño cubano que sufrió un asalto con arma blanca en La Habana se defendió de sus atacantes gracias a sus conocimientos de artes marciales.

El menor, nombrado Fabián, practica taekwondo y gracias a que domina técnicas de defensa personal pudo impedir que dos ladrones lo despojaran de sus bienes y lo hirieran o le hicieran algo peor.

Asimismo, un cubano cuestionó la actuación policial ante la creciente violencia que reina en el país, y relató el brutal asalto del que fue víctima junto a su familia un día de madrugada, cuando varios individuos encapuchados invadieron su vivienda tras romper la reja y forzar la entrada por la puerta principal de su casa en el barrio Mulgoba, en el habanero municipio Boyeros.