Madre de Yomil sobre ruptura de su hijo con Daniela Reyes: "Son jóvenes, la vida continúa"

Sibely, la madre de Yomil Hidalgo, publicó en las redes sociales un texto para defender a su hijo y exigir que respeten la privacidad del artista, tras conocerse este jueves que él y Daniela Reyes terminaron su relación de noviazgo de casi tres años.

"Las relaciones de los más famosos se acaban. Aquí no hay nada eterno. Por mi parte, desearles lo mejor a cada uno y listo, es lo que me toca como mamá", dijo Sibely en su perfil de Instagram.

La madre de Yomil se dirigió especialmente a las personas que la increpan preguntándole por las razones de la separación.

"Por favor, no me cuestionen detalles personales que aún ellos no han dado, que no me corresponde a mí tomarme ese atrevimiento. Los dos son jóvenes y la vida continúa", expresó la madre del reguetonero.

Sobre las razones de la ruptura de la relación de Yomil y Daniela Reyes se conocen muy pocos detalles. Este jueves el músico confirmó a CiberCuba que todo entre ellos ha terminado. La influencer dijo a nuestro medio de prensa que prefería guardar silencio sobre este tema, al menos por el momento.

Los rumores sobre la separación de esta bonita pareja comenzaron a crecer cuando en la mañana del jueves el músico dejó para Daniela unas palabras de despedida en las redes sociales.

"Fuiste lo más lindo que viví en estos casi tres años, te quise con pin*", confesó el cantante.

Al parecer el amor murió en esta pareja y ambos se preparan para pasar un período de duelo de su relación, intentando llevarlo con la mayor madurez y en la mayor intimidad posible.