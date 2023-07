Vecinos de Boyeros protestan por falta de agua: "Hasta cuándo"

Vecinos de Boyeros en La Habana protestaron este viernes por la escasez de agua, durante una visita a ese municipio del primer secretario del Partido en la provincia, Luis Antonio Torres Iríbar.

Los afectados, especialmente mujeres, exigieron a las autoridades restablecer el suministro de agua potable: “Hasta cuándo, no tenemos agua ni para hacer un huevo hervido”, se quejaron.

“Desde el sábado no hay agua, pero es todo, el hambre que estamos pasando, todo”, dijo una mujer al funcionario.

La protesta ocurrió en el barrio Miraflores Viejos de Boyeros, específicamente en la Calle H, entre 1 y 2 de ese reparto.

“Yo quisiera que algún funcionario del Acueducto o del gobierno de Boyeros me haga saber cuándo vamos a tener agua, porque con el día de hoy llevamos seis días sin agua y según Acueducto hay roturas y no hay suficientes pipas cisternas para llevarle agua a toda la comunidad”, denunció la víspera una afectada que se anticipó a la protesta de este viernes, y que se identifica en Facebook como Brismayde Boza.

“Qué hacemos porque esto ya no se aguanta más, es una tras otra y lo peor de todo es que ya ni esperanzas tenemos porque no se ve mejoría alguna y yo pregunto hasta cuándo estaremos sin agua. Las mujeres que tienen niños pequeños y madres adultas a las que hay que cocinarles y no tenemos ni gota de agua”, agregó en su publicación.

Publicación en Facebook

Sin embargo, la respuesta de algunos representantes de la localidad a los manifestantes fue pedirles que bajaran la voz, que en el lugar estaba el primer secretario del Partido y no debía llevarse "mala impresión".

Los vecinos se indignaron con esa solicitud de un funcionario de la zona llamado Félix y lo mandaron a callar. “Está bueno ya”, dijeron.

"Aquí está el Secretario del Partido, y no se va a llevar una buena impresión de nosotros", pidió el dirigente.

"Está bueno ya Félix, qué impresión de que, está bueno ya, que mala impresión damos desde que ustedes llegan aquí!" dijo una vecina que filmaba la visita.

Este viernes también se reportó la protesta de una madre con sus dos hijas menores de edad en La Habana Vieja, donde hace dos semanas no hay servicio de agua y ocurren diariamente prolongados apagones.

El lunes unas 200 mil personas carecían de agua en La Habana y se esperaban nuevos cortes del servicio en los próximos días, según dio a conocer el diario oficialista Tribuna.