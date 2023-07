Quejas por tamaño del pollo de la bodega en Mayabeque

El tamaño del pollo de dieta para niños en la provincia de Mayabeque fue objeto de críticas en redes sociales, tras denuncia de organización independiente en redes sociales.

“Se quejan los güineros del tamaño del pollo de dieta que dieron este mes para los niños en las bodegas del municipio, el cual es sumamente pequeño y no cumple tampoco con el gramaje estipulado para cada núcleo”, expuso en su perfil del Facebook el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

Tras la denuncia una usuaria comentó que “es una vergüenza la situación de la alimentación en Cuba, lo que le dieron a los niños y viejos en ningún país del mundo se ve”.

Captura Facebook /Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

Otro internauta apuntó que es una “falta de respeto y de todo”, mientras un comentario señaló que “en todos los lados de la isla de Cuba te tumban en las pesas y más cuándo compras bastante, hasta dándote miseria”.

“Ya nos adaptamos, a que los bodegueros se coman parte del pollo de los consumidores, porque en las pizarras decía 16 oz para niño y 12 onza para ancianos, o lo que es lo mismo 1 libra y ¼ de libra”, refiere una usuaria en la publicación.

Asimismo, en otros comentarios se hace referencia a que “es criminal lo que estamos viviendo en Cuba “, ya que “la gente en la calle está con desmayos y hay niños bajo peso y con anemia. Esto es un total fracaso”

En mayo último, una abuela cubana también mostró la porción de pollo que recibió su nieta por la libreta de abastecimiento en el municipio de Bauta, en Artemisa, la cual calificó de “una vergüenza”.

“Bauta. Saquen sus propias conclusiones, ese es el pollo del mes de mi nieta. Una vergüenza. Deberían ser 12 onzas [apenas 9.5]. No puedo más...”, apuntó la atribulada abuela en el perfil de Facebook “Madres cubanas por un mundo mejor”.

La publicación expuso fotos de la ración de pollo, casi en los huesos, para un niño en todo un mes, además del robo en el peso, ya que debían ser 12 onzas y apenas pesó 9.5 en la comprobación que hiciera la usuaria en su pesa.

Tras la publicación, un usuario comentó que “eso es culpa del bodeguero, porque a ellos les llegan las cajas de pollo, lo que pasa es que hacen eso para vender lo demás, viren eso para atrás”.

“Por supuesto. Ya fui y después de una complicada discusión me lo completó y lo que faltaba de la mortadela, eso después de discutir que era mi pesa y que quién se iba a comer el carapacho... Pero terminé en el policlínico con la presión por las nubes… El mes que viene será igual”, respondió la molesta abuela al comentario del usuario.

También dijo que lo más que le dolió fue que ella le dio clases al carnicero “para que obtuviera el certifico para que ejerciera como administrador”.

Asimismo, comentó que “de alguna manera hay que hacer pública la realidad nuestra. Como todo, imagino que existen personas aquí en el grupo, infiltrados para saber qué se publica, pues si voy al gobierno etc., etc., tampoco resolvemos nada”.

“Jamás se me hubiera ocurrido hacer público nuestras miserias, pero llevo meses sin recibir nada en la carnicería ni por módulo ni por ningún lado. Esto no es La Habana y mucho peor está para otros lugares. En verdad es una vergüenza. Sé que lo único que resolveré es disgustos, pero hoy exploté y no doy más, como me imagino que esté todo el mundo”, concluyó L. O.

Otro internauta comentó en la publicación que hay que pesar en la cara de carnicero, “y se le da buen escándalo, una sola vez, pero uno bien bueno, que ya los demás te van a hacer comparsa. ¿Hasta cuándo? Tú no vez que eso pollo que te roban es el mismo que luego te revenden, bandidos y descarados que son”.

Poco antes de esta denuncia, también la activista cubana Marisol Peña Cobas mostró en sus redes sociales la ración de pollo mensual que le dieron para hija por la libreta de abastecimiento.

"Pollo para un mes y no recuerdo si hace dos o tres meses que no lo vendían. Lo venden ahora solo para niños de 7 a 13 años. No sé si hacer una sopa gigante y congelarla para que le dure todo un mes a la enana", dijo Marisol.

Este racionamiento extremo, además del robo de bodegueros y carniceros de los pocos alimentos que llegan, se da en medio de la crisis del combustible que impacta profundamente en la distribución de productos de primera necesidad que se venden solo por la libreta de abastecimiento.