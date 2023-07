Tekashi 6ix9ine regala miles de dólares en barrios de República Dominicana

Tras haber dedicado un incendiario mensaje a Anuel AA, Tekashi 6ix9ine compartió en sus redes sociales un vídeo donde se le ve regalando dinero por barrios de Dominicana, a donde había llegado para sorprender a Yailin La Más Viral por su cumpleaños 21.

Como mismo ha hecho en otras ocasiones, el polémico rapero se fue a zonas empobrecidas para obsequiar dinero en efectivo, 40 mil dólares según dijo, a personas en situación de vulnerabilidad y pobreza.

Emocionados hasta las lágrimas algunos, sorprendidos otros, se quedan los afortunados que reciben los billetes de manos del propio 6ix9ine, a quien abrazan y agradecen efusivamente.

"Cuánto necesitado en este mundo. Cuánta maldad. Te amo mommy, Natividad Pérez. Desde niño me has enseñado como ser humano. No importa lo que digan de mí. Dios sabe que no me importa el dinero. Yo visto cuanto tú has sufrido luchando en esta vida para darnos la vida que tú pudiste. Dios tiene algo grande para mí yo lo sé. Te amo ma a ti y a mi pecas. Te amo ma", escribió al compartir vídeo de los emotivos momentos.

No es la primera vez que Tekashi recorre zonas desfavorecidas en los países que visita para regalar dinero. En la propia Dominicana ya lo hizo en abril pasado y en Uganda cuando la filmación de "Wapae".

También lo hizo cuando grabó en Cuba el videoclip de "Bori", su colaboración con Lenier Mesa, y regaló dinero a vecinos de Pinar del Río.

El gesto desató la polémica entre los cubanos que se dividieron entre alabarlo o considerarlo una humillación con respecto a la precariedad que sufren muchos cubanos y oportunismo al aprovecharse de ellos para brindar una buena imagen de sí.

Este mismo jueves, poco después de mostrarse regalando dinero en Dominicana, se desató una encendida controversia entre Tekashi -que acusó a Anuel de haber golpeado a Yailin estando embarazada- y el rapero boricua -quien apeló al historial delictivo del neoyorkino y lo tildó de pedófilo.

La propia Yailin entró al cruce de acusaciones y, a través de las stories, aseguró que Anuel la había golpeado estando encinta de su hija Cattleya y subió una foto donde se le ve un moretón en una mejilla. Además, aseguró que le había robado y dejado sin dinero y que no se ocupaba de la niña. Él, por su parte, niega haberla agredido y afirma que cuando eran pareja La Más Viral le dijo que se golpearía a sí misma para meterlo preso.