Chocolate MC afligido por otra decepción amorosa

Cuando todo parecía ir viento en popa y a toda vela con su nueva relación amorosa, Chocolate MC ha tenido que enfrentarse una vez más a la decepción.

Por sus publicaciones en Instagram, se puede deducir que luego de salir de prisión su relación con la joven que se hacía llamar La Bebesita MC llegó a su fin.

Tras el concierto en Hialeah al que lo invitó Lenier Mesa, el Rey de los Reparteros compartió una reflexión del compositor para darle ánimos en este momento.

“Mi hermano Lenier me vio llorar y me dijo: `No llores más siempre que pasa lo mismo sucede igual, que se vayan todas, tú no estás solo, en fin todas son iguales y vienen a lo mismo ven, te llevaré a caminar por las estrellas´”, se lee en la publicación de Chocolate.

Captura Instagram / Chocolate MC

En sus historias en esa red social, Chocolate ha compartido varias reflexiones que se ajustan a este momento que está viviendo.

“Ley de la calle: No cualquier mujer guerrea contigo en las malas”, se lee en una de las publicaciones.

Captura Instagram / Chocolate MC

Sin embargo, el reguetonero está dispuesto a seguir adelante y no dejarse vencer y lo dejó muy claro con uno de esos mensajes motivacionales que circulan en las redes: “He estado quebrado, he soportado, he conocido las dificultades, me he perdido, pero aquí estoy, sigo avanzando, volviéndome cada día más fuerte”.

Captura Instagram / Chocolate MC

Antes de ir a prisión a inicios de junio Chocolate y La Bebesita estaban de puro amor y hasta las redes fueron testigo de sus momentos más románticos.

Incluso tras ser encarcelado, la joven fue una de las que mantuvo a sus seguidores al tanto de su caso.

No obstante, la historia parece repetirse para el cantante, a su anterior pareja La Menor llegó incluso a proponerle matrimonio y la relación acabó en no muy buenos términos con el reguetonero en la cárcel.