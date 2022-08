¡Suenan las campanas! Chocolate pide matrimonio a La Menor en Las Vegas

¡Suenan las campanas de boda! Chocolate MC sorprendió a su novia, La Menor, con una pedida de mano que fue todo romanticismo.

Desde que anunciaron su relación hace apenas unas semanas, los seguidores del reguetonero y su pareja, Dainerys Díaz, sospechaban que muy pronto sorprenderían con alguna noticia porque los tortolitos han estado mostrando su amor a lo grande.

Rodilla en suelo, desde lo alto de un rascacielos en Las Vegas y con las nubes de testigos, Chocolate puso el anillo en la mano de Dainerys.

“Dijo que sí. Le pedí la mano a un costado de las nubes por lo de diosa”, escribió Chocolate en Instagram junto a imágenes del emotivo momento.

Fue La Menor quien reveló en los comentarios cómo se las agenció Chocolate para sorprenderla con su propuesta: “Te amo, mi negro, me sacaste las lágrimas. No me lo esperaba. Me pusiste el anillo en un vaso como si fuese sal para la bebida. De verdad que me llenas. Tu niña bella te ama con todas sus fuerzas. Mi amor, te lo dije, nosotros dos contra el mundo. Agradecida con la vida de ponerte en mi camino, unirnos y estar felices junticos para siempre".

Captura Instagram / Chocolate

Después de poner el anillo en el dedo de la chica, el cantante selló su compromiso con un beso.

La Menor no pudo aguantar las lágrimas ante la sorpresa del reguetonero. “Ella se me echó a llorar. Se me emocionó”, escribió Chocolate en una de sus historias.

“Te amo mi negro. Qué lindo, cómo no hacerme llorar de la emoción si mira las cosas que me haces. Tan detallista mi negro, me pidió la mano”, le contestó Dainerys.

Captura Instagram / La Menor

Como era de esperarse viniendo de Chocolate, la prenda que puso en la mano de su novia es toda una belleza: un anillo de oro con una piedra grande en el medio y otras más pequeñas alrededor.

Instagram / Chocolate

Los seguidores de la pareja no tardaron en reaccionar ante el anuncio: “Felicidades para ambos”; “Ahora sí el tanque se casa”; “Duro Choco”; “Felicidades rey”; “Qué viva el amor”.

Hace unos días, Chocolate confesó que ambos se conocieron cuando ella todavía era menor de edad y desde entonces la había estado esperando.

“Si ellos supieran cuánto tiempo esperé por ti, si ellos supieran desde cuándo empezó todo, si supieran, quizás entendieran por qué nos amamos hoy tanto”, escribió el artista en esa oportunidad junto a una foto de ambos hace varios años.

Todo parece indicar que ha llegado el momento para los dos de disfrutar su amor a plenitud.

¿Cuándo será la boda? ¿Sorprenderán con una ceremonia en Las Vegas? Muy atentos porque estos tortolitos seguirán dando mucho de qué hablar. ¡Felicidades a la pareja!

