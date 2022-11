La Menor asegura que anillo de compromiso que le dio Chocolate MC no cuesta ni 200 dólares

La turbulencia que dejó la corta pero intensa relación entre La Menor y Chocolate MC no parece estar cerca de acabar.

Esta vez ha sido Dainerys Díaz quien escandalizó las redes sociales tras decir durante una directa que el anillo de compromiso que le había dado Chocolate en Las Vegas, aparentemente de oro y diamantes y del cual el artista presumía que había costado una fortuna, "no vale ni 200 dólares".

La Menor contó que fue a empeñar el anillo, como mismo le había sugerido Chocolate en una entrevista, y que le habían dicho que la pieza era una baratija y los diamantes eran falsos.

"Esta personaja fue allí, y entonces me dicen 'eso no tiene diamantes, por eso te pueden dar 200 pesos'. No entendí, porque el recibo nunca lo vi. Después dice [Chocolate] que eso costaba más que no sé qué en el contrato y al final de cuentas eso no sé qué cosa es", contó.

Dainerys aseguró que, para demostrar que lo que dice es cierto, pronto iría a varias joyerías a examinar el anillo y tomaría videos para mostrarlos en sus redes.

La pareja, que en un mes se comprometió y casi llega al altar, no ha dejado de dar de qué hablar desde su escandalosa ruptura, que terminó con el Rey de los Reparteros nuevamente preso, pues la joven llamó a la policía porque él estaba muy alterado y el artista tenía una orden de arresto por violar la fianza de su caso pendiente en el condado de Monroe.

Tras su salida de la cárcel, Chocolate no ha hecho más que dar señales de haber superado su relación con La Menor, de quien confesó en una entrevista se había enamorado, y que había intentado ser un hombre diferente, pero él no tenía suerte.

No obstante, a pocas horas de salir de prisión, Chocolate ya estaba gritando a los cuatro vientos que el reparto tenía nueva reina y cubriendo el tatuaje que se hizo en el brazo dedicado a La Menor con otro de su nueva novia.

