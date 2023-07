Asaltan a joven cubana en Guantánamo: "Tres muchachos, prácticamente niños"

Una joven cubana residente en Guantánamo sufrió un violento asalto a manos de tres ladrones, casi niños, que querían quitarle su celular.

Keren Velásquez compartió su historia en el grupo de Facebook "REVOLICO GUANTÁNAMO" para alertar sobre lo que están haciendo algunos adolescentes que quieren obtener las cosas por la vía más fácil.

El traumático suceso ocurrió el miércoles pasado frente a la secundaria Orejón, cuando salía de la iglesia, alrededor de las 8:30 de la noche. La víctima sufrió lesiones en el brazo.

Captura de Facebook / REVOLICO GUANTÁNAMO / Keren Velásquez

"Tres muchachos, prácticamente niños. Uno de ellos me cae encima para quitarme el teléfono, con tantas fuerzas que me corté con unos zincs de una casa donde estaba recostada. Mientras yo daba gritos de desesperación y llanto no salía nadie, y los otros dos estaban parados en la calle", describió.

"Ese muchacho abusador no pudo quitarme el teléfono ya que lo tenía en el cuello con una tira y por encima estaba la cartera. Él deja de intentarlo cuando llama a uno de los que andaban con él para que lo ayudara a quitármelo y el otro se lo lleva. Parece que al verme tan desesperada pensaría que me iba a dar algo. No apareció nadie mientras estaba en mi desesperación, las personas no se meten a ayudar en nada", lamentó.

La joven exigió a las madres que están en sus casas y no les preocupa lo que hacen sus hijos, que estén atentas a ellos.

"Ya bastaaaaaa de querer todo fácil, de acabar con la vida de los demás, de no tener tus cosas propias por tus propios esfuerzos. Entiendan que aquí nada es regalado y es muy duro que tú luches algo y venga un descarado a quitártelo todo tan fácil. Tengan más vida propia por favor, hoy soy yo, pero mañana puede ser tu hija, tu hermana, o quien sea. Basta ya de abuso, descarados, ladrones, asquerosos", concluyó.