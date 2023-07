Maykel Osorbo se tatúa “Patria y Vida” y decide coserse la boca en prisión

El artista y opositor cubano Maykel Osorbo se tatuó en su cuerpo la frase “Patria y Vida” y decidió coserse la boca en prisión como protesta, según información trascendida en redes

"Respeto, eso es lo que pido. Ni los nueves años que me han echado me importan. Yo estoy listo para seguir siendo yo, para asumir lo que sea. Pero a los artistas se les trata con respeto. Yo no voy dar mi respeto a cambio de nada, ni de mi libertad. Basta ya de meter de’o para sacar fideos", apuntó el preso político a la activista Anamely Ramos en una conversación telefónica de este miércoles, compartida en redes sociales.

También al rapero cubano le envió un texto rimado “consciente de que podrían ser las últimas palabras”, aseguró Ramos en su publicación de Facebook.

"Si van a ser las últimas que sean artísticas. Yo no quiero más muela, ni hablar más con nadie. Me coseré la boca, de hecho. Si el viernes no vuelves a saber de mí, ya sabes lo que pasó: plantado en una celda, con la boca cosida. Esto es guerra!", dijo, además, el artista en su conversación con la activista cubana, exiliada en Estados Unidos.

Asimismo, Ramos denunció que los abusos que desde hace meses se cometen contra Osorbo en la prisión del 5 y medio en Pinar del Río, donde está encarcelado hace más de dos años.

“La realidad es que Maykel ha intentado estar en paz en la prisión. Sabe que esto es una batalla de resistencia, y aunque ha tenido momentos de crisis, ha intentado orientar su ánimo a reinventarse, a leer, a no dejar de hacer canciones, y a no perder conexión con los suyos y con todos los cubanos”, apuntó Anamely en su publicación.

Además, recordó que la vida del artista cubano peligra, “como la de todos los presos políticos que no están dispuestos a jugar al ritmo que quiere el poder”.

“Todo tipo de atropellos han ocurrido en estos más de dos años de prisión injusta: celdas de castigo, períodos de incomunicación que han llegado incluso tres meses por mandar un audio agradeciendo los premios Grammy, suspensión de visitas regulares y de visitas conyugales, restricciones para pasar su comida (Maykel por seguridad trata de comer lo menos posible de lo que dan allí), demora en brindarle asistencia médica cuando lo ha necesitado, negativa a entregarle su expediente médico a su familia, amenazas de presos comunes permitidas (si no orientadas por los jefes de la prisión), visitas constantes de la SE y del Segundo jefe de la Delegación de la prisión para intentar humillarlos, instalación de la cámara de seguridad...”, denunció la activista cubana.

La también historiadora de arte compartió la última declaración del artista antes de coserse la boca:

"Dale pues/, que mi rebeldía es diferente/, yo palié y caí como el León de Oriente/. Fui guiando mi invasión cuando to' se puso feo y el descenso fue en San Pedro como el General Maceo/. Yo me embosqué con mi propia guerra en mi frontera/, no claudiqué/ y caí como Quintín Bandera/, nunca delegué/ y me mantuve firme en mi morada/ y al final me definí como Guillermón Moncada/.

Me golpearon y sangré/, me caí y me puse en pie/, y al que le brindé mi mano simplemente me dio el pie/. Yo caí en Loma de Gato como el general José/, me rompieron el tabique/, me partieron la cabeza con cinismo/, pero lo que no pudieron/, fue romperme a mí mismo/.

Mientras la injusticia choca/ no pienso cerrar mis brazos/, tampoco cerrar mi boca/, me la coso en todo caso".