Portales en estado crítico y viviendas en peligro de derrumbe en Guantánamo

La ciudad de Guantánamo presenta un complejo escenario en sus edificaciones, con decenas de portales en estado crítico y viviendas en peligro de derrumbe que constituyen un peligro para los transeúntes.

Según constataron periodistas del diario oficialista local Venceremos, en incontables calles principales el panorama es semejante: pretiles de portales, columnas, vigas y estructuras completas a punto de desplomarse en zonas transitadas por centenares de personas, entre ellas, niños.

Los propietarios de los inmuebles, desesperados, han acudido a varias instancias para exponer su queja y pedir ayuda pero en cada una le han dicho que la situación debe enfrentarse "con recursos propios", en un contexto de escasez de materiales de construcción y de precios desmedidos.

Bertha Rosa Mustelier, dueña de una casa en el centro de la ciudad en peligro de derrumbe, contó al medio que solicitó ayuda al Poder Popular y a Vivienda pero le han contestado que debe asumir sus gastos, con su jubilación de 1,552 pesos.

El deplorable estado de su vivienda la hecho apuntalar una de las columnas del portal, sujetada únicamente con un palo, un riesgo evidente para quienes caminan por ahí.

Zulma Ojeda Suárez, directora de la Oficina del Grupo de Desarrollo de la ciudad, reconoció a la prensa que hay una extensa lista de portales cayéndose por el pésimo estado constructivo de la vivienda, donde en muchos casos han tenido que desalojar el piso superior.

“En muchos casos, es aconsejable tumbar, con mucho cuidado y pericia, para evitar una desgracia a los moradores y a los transeúntes. Pero a nosotros, en esos casos nos corresponde, y así lo hemos hecho, alertar a cada institución responsable y al Gobierno, y sugerir soluciones”, les dijo.

Por su parte, un funcionario Consejo de la Administración Municipal (CAM), alegó que había falta de recursos y ni siquiera pudo aportar datos exactos sobre las viviendas en peligro de desplome.

“El CAM no tiene un presupuesto asignado para atender esas viviendas. La mayoría de las casas del centro histórico no están en estado crítico. Pero estén o no en una zona histórica o cultural importante, todas se rigen por la política de la vivienda, según la cual es responsabilidad de las personas asumir cualquier labor de reparación o conservación de su casa”, respondió.

Tampoco los directivos de Ordenamiento Territorial y Urbanístico y de Patrimonio tenían un dato actualizado sobre el estado de las viviendas ni cuáles de ellas representan un peligro para la vida de las personas.

Según el funcionario del CAM, los dueños de las viviendas deben solicitar a la Oficina del arquitecto de la comunidad que dictaminen sobre tales peligros.

Sin embargo, en esta última entidad alegaron que a ellos no les corresponde declarar una construcción en peligro de derrumbe.

“Nosotros, a solicitud del propietario o inversionista de una edificación que requiere un diagnóstico, ofrecemos el servicio y emitimos un dictamen técnico sobre las condiciones estructurales del inmueble”, dijo un arquitecto.

Deslindándose de responsabilidades, cada una de las instancias coincidió en que la responsabilidad recae sobre el dueño de la casa, encargado de conseguir materiales, solicitar dictamen técnico y cuidar la vida de los transeúntes declarando en un cartel "Cuidado, peligro de derrumbe".

Las viviendas patrimoniales y otros domicilios, a este paso, dejarán de existir y muchas vidas podrán terminar cuando pasen por un portal sobre el cual les caiga un pedazo de techo.

La vivienda más antigua de la ciudad, en la calle Bernabé Varona, entre Los Maceo y Moncada, ha recibido dos reparaciones "para nada duraderas" y el techo del portal está en evidente peligro de derrumbe.

En Guantánamo, la crítica situación de la vivienda, la burocracia y las irregularidades, ha llevado a decenas de familias a asentarse sobre lo que fuera el Centro Ecológico de Procesamiento de Residuos Urbanos (CEPRU), ubicado en la comunidad de Isleta, al sur de la ciudad del Guaso.

El CEPRU, que se mantuvo activo entre 2000 y 2012, cerró y los residuos sólidos urbanos se esparcieron en capas delgadas y se cubrieron con tierra -lo que se conoce como técnica de relleno sanitario-, sobre ese lugar se afincaron las viviendas de las familias.