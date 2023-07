Yordenis Ugás abraza a su exrival Spence en Las Vegas: "Somos humanos"

El boxeador Yordenis Ugás abrazó este sábado al pugilista estadounidense Errol Spence, contra quien perdió el pasado año por nocaut técnico tras romperle al cubano el hueso orbital.

"Somos humanos", reconoció el cubano tras el afable saludo entre ambos, durante la pelea entre Frank "The Ghost" Martin y Artem Harutyunyan en The Chelsea, en The Cosmopolitan de Las Vegas.

En un video compartido en Facebook, el santiaguero inmortalizó el momento épico y único, pues nunca se habían mirado luego de coincidir en el mismo lugar en repetidas ocasiones.

El clip deja ver la escena en la que Spence se le acerca y Ugás, sin pensarlo, se levanta y lo rodea con sus brazos.

"Spence vino a saludarme y le di un abrazo y qué bien que pasó eso. Habíamos coincidido 4-5 veces en el mismo lugar y nunca no habíamos mirado. Regularmente uno pelea con los peleadores y todo se queda allí. Pero la verdad los dos teníamos motivos para estar resentidos uno con el otro por cómo pasaron las cosas", escribió el cubano.

En su post recordó que en un sparring le despredieron a Spence la retina y perdió la pelea más grande de su carrera hasta ese momento; después, el pasado año, el estadounidense le rompió a Ugás el hueso orbital, y estuvo un año "con presión y visión doble".

"Cualquiera se molesta y cualquiera pregunta por qué, pero esa es la vida", dijo el cubano.

"La próxima semana por primera vez en la historia, se pelea en campeón indiscutido en peso welter. Yo me considero parte de ayudar a hacer esa pelea, puse mi campeonato en la línea contra el mejor y hablé siempre de tener un indiscutido en la división. Lo más importante siempre es tener el respeto de los buenos fans. El que gane la próxima semana es el mejor peleador del deporte", prosiguió.

En abril del pasado año, Ugás fue derrotado en el décimo round por nocaut técnico en Dallas, Texas, luego de que el médico detuviera el combate al comprobar que el púgil tenía el ojo derecho prácticamente cerrado.

El púgil reiteró que esa noche ganó el mejor hombre arriba del ring, el mejor Spence de estos últimos años, y cuestionó a quienes lo criticaron diciéndole que no tiró lo suficiente.

Con anterioridad había dicho que ese combate estaría dedicado a quienes luchan por un cambio político en Cuba, y en especial a aquellos encarcelados o desterrados por ese motivo.