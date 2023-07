Youtuber Dina Stars en entrevista para televisión en España: "Cuba es una dictadura"

La youtuber cubana Dina Stars afirmó que Cuba es una dictadura durante una entrevista ofrecida para un canal de la televisión española.

En el programa "Todo es mentira", de Canal Cuatro, la influencer habló de la represión creciente contra el pueblo cubano, donde las personas son detenidas por ejercer su derecho a la libre expresión y reafirmó que en la isla caribeña hay una dictadura.

Sus declaraciones se produjeron a raíz de la visita que varios influencers españoles hicieron a La Habana para promocionar el turismo en Cuba.

"Es una limpieza de imagen de la dictadura", sentenció la cubana emigrada a España, a propósito de un viaje meticulosamente preparado, donde mostraron una Habana maquillada que no es real para los cubanos de a pie.

"El Gobierno siempre ha intentado limpiar la imagen de la dictadura que hay en el país. Ahora con los influenecer los están utilizando. Yo no estoy molesta con ellos, porque entiendo que no tengan un conocimiento real de lo que pasa en el país, pero creo que, si ves la bola que se está creando alrededor de tu viaje, puedes salir en pantalla y decir que no sabías nada", aseguró.

La joven criticó a los viajeros que promocionaron la imagen que quería el régimen, antes de informarse sobre la situación del país o conocerlo profundamente al estar allá.

Las actividades en las que se enrolaron, destacó, no son las típicas que puede hacer un cubano porque son inalcanzables para ellos (pasear en un almendrón, viajar en mar en un catamarán, entre otras).

En su opinión, "por respeto a tus seguidores cubanos, que son muchos", los influencers debieron reconocer que aceptaron el viaje del régimen sin tener noción de la crisis en el país.

También aludió a su responsabilidad como youtuber de alzar su voz por Cuba. Sin embargo, admitió que debió limitarse a hablar de muchos temas por miedo a represalias contra su familia en la isla.

"Cuando pasa algo recurrente en Cuba alzo mi voz para que se vea y doy visibilidad y mi opinión. Sí que es verdad que me he limitado de decir muchísimas cosas porque tengo a mi familia en Cuba y todavía tengo miedo de que les pueda pasar algo", explica.

Además, refirió el acoso constante que sufrió por la policía cubana hasta que decidió exiliarse en España.

Una veintena de jóvenes influencers españoles arribaron a Cuba en una visita promocional de una semana con el propósito de reavivar el maltrecho turismo en la isla.

El grupo tuvo un programa diseñado para compartir la experiencia cubana en sus redes y conseguir que sus seguidores se conviertan en potenciales clientes del maltratado turismo cubano. Visitaron La Habana Vieja, el castillo de los Tres Reyes del Morro y el Hotel Nacional, así como Varadero.

El viaje contó con el patrocinio de cadenas hoteleras españolas con inversiones en Cuba, como el Hotel Iberostar Grand Packard. Se sumó el grupo Meliá, a través del hotel Meliá Internacional de Varadero; el Royalton Prado, de la firma canadiense Blue Diamond, y cadenas hoteleras extranjeras como Aston, así como las agencias cubanas Ecotur, Gaviota (del conglomerado empresarial de los militares GAESA), Cubatur y el Ministerio del Turismo (MINTUR).