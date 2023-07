Vice primer ministro cubano propone a familias que críen peces en estanques para la alimentación

El vice primer ministro de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca, propuso que las familias críen peces en estanques construidos en sus barrios, como una forma para mejorar la alimentación.

Con un tono enérgico y autoritario, Tapia aseguró a los diputados a la Asamblea Nacional que la acuicultura a nivel local es una manera de obtener alimentos que ya se empleó en Cuba en los años 90.

"En los años del periodo especial se llevó un movimiento a nivel de consejo popular que muchas familias hicieron estanques, y en el mundo existe eso. Pero aquí en Cuba se hizo: un estanque, cuatro metros a la redonda y criaban peces ahí", afirmó.

El dirigente llamó a recuperar la llamada acuicultura familiar mediante un programa, retomando las experiencias de años anteriores. "Tenemos que hacerlo. Ya eso se está recuperando, pero hay que acelerarlo", recalcó.

En su intervención, Tapia no se refirió a las causas por las que la mayoría de los cubanos llevan años sin consumir pescado, a excepción de los pocos que pueden comprarlo en el mercado negro.

La excusa del gobierno es que Cuba está rodeada de aguas que no poseen los niveles de peces necesarios para cubrir la demanda de la población, un hecho que, aunque cierto, se contradice con la amplia exportación de alimentos marinos por parte de la industria pesquera cubana.

A finales de 2022, el gobernante Miguel Díaz-Canel afirmó que en Cuba hay una Ley de Soberanía Alimentaria y no hay alimentos; una Ley de Fomento Ganadero, y no hay ganado; y una Ley de Pesca, y no hay pescado.

"Lo que necesitamos es que la Ley de Pesca estimule la pesca, que sea menos restrictiva, que dé todas las posibilidades para una isla que está rodeada de mar, donde hay momentos del año que hay corrida de muchos peces, aprovechemos esas potencialidades con todo el concepto de desarrollo sostenible y tengamos pescado también en la mesa de los cubanos", dijo en el Parlamento.

El mandatario recordó que al visitar municipios costeros de Pinar del Río, le dieron numerosas quejas por las restricciones que hay en el país para pescar.

"Pónganle regulaciones y normas, pero que no sean para no pescar. (...) Miren que haya pescado y se produzca más. Mientras haya más pescado, los precios bajarán, pero lo otro es irracional. A veces las cosas que nos pasan son irracionales", admitió.

Esta semana, el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández, habló con dureza a los diputados de la Comisión Agroalimentaria, a los que exigió menos programas, medidas, estudios y diagnósticos, y más resultados: un aumento en la producción y más comida para el pueblo.

El funcionario recordó que el país no tiene dinero para importar alimentos y que prácticamente el 100 por ciento de la canasta familiar se está importando.