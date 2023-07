Limay Blanco sigue buscando ayuda para anciana que chapea calles en La Habana

El humorista Limay Blanco sigue buscando ayuda para anciana de 70 años que se gana la vida chapeando calles en La Habana.

En su perfil de Instagram el artista cubano dijo este sábado que ya había ido a su casa y sabía las cosas que la abuelita, de 70 años, necesita.

“Necesito comprar una mesa con dos sillas para comer, dos ventiladores, dos camas personales con sus colchones, un tv con la cajita, una olla reina, dos lámparas de luz fría de 20, dos toallas y dos sobrecamas personales y comprar comida”, apuntó Blanco en su publicación.

También reiteró su conocida frase “Ayúdame a ayudar y no me critiques” y compartió el números de dos tarjetas para recibir donaciones: MN 9227 9598 7190 6777 ; MLC 9225 9598 7542 0942 y CASH APP ccambiavidas@gmail.com.

En la última semana el humorista pidió colaboración para ayudar a esta anciana de 70 años, quien residente en capital cubana y, pese a su edad y enfermedades, se dedica a chapear el frente del centro donde trabaja.

Idania, conocida por sus vecinos y personas cercanas como Cuqui, vive en Lawton y se traslada todos los días a su centro de trabajo, y ha sido vista en más de una oportunidad chapeando el frente del edificio, según el propio Blanco.

La mujer contó que vive con una hermana, en diciembre cumplió 70 años y además padece de problemas de la columna; el humorista le prometió una vista para saber qué necesita y ayudarla, ya que se sintió conmovido por lo que vio.

"Ayúdenme a ayudar. Hay que ir a su casa y ahí sabremos qué podemos hacer", escribió Blanco.

Limay Blanco es de los cubanos que dedica tiempo y recursos para ayudar a personas empobrecidas y sin acceso a los recursos. A través de un proyecto vinculado a la Iglesia cristiana, ha entregado casas, equipos electrodomésticos, dinero y otras ayudas a disímiles personas.

Sus acciones, gracias al apoyo de cientos de personas dentro y fuera de Cuba, son un aliciente para muchos, pero no una solución definitiva ante el déficit de medicinas y otros recursos de primera necesidad.

En días previos, Blanco se hizo viral al contar cómo ayudó a un joven de su barrio, que previamente había entrado a su casa para robarle toda la comida que tenía en la nevera.

"Si alguien te hizo mucho daño, lo primero es perdonar de corazón y que sepas que fue Dios", dijo.

En esta última semana sorprendió a una familia, a quienes les regaló una olla reina y un televisor plasma, para que los hijos de esta mujer pudieran disfrutar.

"Tú no sabes la cantidad de veces que yo llego a una casa y lo único que hacen es pedir, pedir y pedir... y tú no pediste nada, lo único que querías era abrazarme y ese abrazo me llegó no sé a dónde", le dijo a la mujer, a quien no pudo evitar emocionar profundamente, con su gesto altruista.