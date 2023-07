Robeisy Ramírez retiene cinturón de campeón mundial tras ganar por KO técnico en Japón

El boxeador cubano Robeisy Ramírez retuvo su cinturón mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras imponerse este martes por nocaut técnico en el quinto asalto en combate frente al japonés Satoshi Shimizu, en el Ariake Arena de Tokio.

Cuando ganó, el púgil exclamó: "¡Esto es para Cuba!", frase que adquiere especial relevancia tras la polémica que debió asumir el boxeador horas antes de su pelea, tras las injustas condiciones impuestas por la embajada de Cuba en Japón a los organizadores del evento.

Medios deportivos reseñan que Ramírez se tomó con calma el inicio del combate.

El cubano no estaba muy activo en la parte inicial de la contienda, aunque cada vez que tiraba con su derecha llegaba con claridad y acababa metiendo los golpes más claros.

Contrario a la calma del caribeño, el púgil japonés estuvo activo desde el comienzo para intentar mantener alejado a su oponente e intentar hacer daño desde la larga distancia, aprovechando su mayor alcance.

Sin embargo, el boxeador cubano castigó al japonés con fuerza en el cuarto asalto, aunque fue en el quinto que Ramírez acabó derribando al púgil asiático.

Aunque Satoshi Shimizu se levantó, el cubano fue con todo y el árbitro optó por detener las acciones.

“Estamos demostrando al mundo lo que somos”, dijo el cubano en declaraciones a la prensa posteriores al triunfo, al tiempo que añadió que estaba preparado para nuevos retos.

Con esta victoria Robeisy “El Tren” Ramírez pasa a (13-1, 8 KOs), mientras Satoshi Shimizu pasa a (11-2, 10 KOs).

El importante triunfo del boxeador cienfueguero adquiere un doble significado luego de que este mismo lunes, a escasas horas de la celebración de la pelea, se enterara de que no se podría escuchar el himno nacional cubano ni tampoco podría usar la bandera en su short ni de ninguna otra manera por expresa prohibición del régimen.

"¡Qué locura! Indiscutiblemente están pendientes, les duele que uno tenga éxito fuera de Cuba”, dijo Robeisy en un video que compartió en sus historias de Instagram.

En otro video compartido por el púgil, se pudo ver el momento en que su abogado le explicó que lo sucedido era consecuencia de una gestión de la Embajada del régimen en Japón, algo que indignó profundamente tanto a Robeisy como a su entrenador, Ismael Salas.

Aunque le dijeron que podría escucharse el himno estadounidense, el boxeador declinó.

"No, yo no voy a entrar con el de EEUU, o entro con el de Cuba o no entro con ninguno, es mi patria, ¡qué falta de respeto!", contestó el monarca olímpico de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, y aseguró que la prohibición no afectaría su pelea, algo que se ha acabado confirmando tras su contundente triunfo.

Tras el anuncio, el boxeador cubano recibió el masivo apoyo de deportistas y artistas cubanos, clamor al que se unieron muchos ciudadanos de a pie.

Doble campeón olímpico, Ramírez abandonó el equipo Cuba en 2018 en México, donde se encontraba preparándose para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.