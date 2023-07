Primeras fugas entre jóvenes católicos cubanos que arribaron a Europa para asistir a evento religioso

Algunos de los 140 jóvenes católicos cubanos que arribaron a Madrid este lunes como parada previa a su participación en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), prevista para celebrarse en Lisboa, Portugal, ya abandonaron la delegación, según dio a conocer el medio digital 14yMedio citando una fuente allegada al caso.

La fase preparatoria se realizará en España hasta finales de julio, momento en que el grupo se trasladará a Lisboa, donde el evento tendrá lugar en la primera semana de agosto.

Sin embargo, un participante reveló que hubo jóvenes que nunca se montaron en las guaguas que los llevaron a Peñaranda de Bracamonte, en la provincia de Salamanca, Castilla y León, donde se hospedan los cubanos antes de partir a Portugal.

No obstante, la estampida mayor se espera cuando finalice el evento, al que está previsto que asista el papa Francisco.

El viaje llevaba meses negociándose en reuniones entre altos cargos de la Iglesia y el Gobierno, aunque ello no impidió que varios jóvenes fueran interrogados por las autoridades del Aeropuerto Internacional José Martí y advertidos de que su comportamiento en Europa será observado de cerca, en especial porque algunos de ellos se habían manifestado a favor de las protestas del 11J.

Los jóvenes tuvieron que pagar alrededor de 2,000 euros por el viaje, precio que incluye pasaje en avión, la inscripción en el evento, así como la transportación desde España hasta Aveiro (Portugal), de ahí a Fátima, luego a Lisboa, y finalmente el regreso a Madrid.

La Conferencia Episcopal intentó aliviar los gastos de los participantes y en algunos casos puntuales, cubrió la totalidad del monto exigido.

"El esfuerzo de las familias y la voluntad de los jóvenes para sacrificar todos sus ahorros indica un acto de no retorno", concluyó la fuente en declaraciones al citado medio.

Desde Cuba, el fraile dominico Lester Rafael Zayas se despidió en una emotiva publicación en Facebook de varios miembros de su parroquia.

"Sé que muchos no volverán y qué importa. Qué importa si vuelven o no vuelven. Si se quedan no es porque sean malos ni traidores. El mal está en el barrio, en la escuela, en la universidad, en los sueños rotos, en la violencia desatada, en el miedo al futuro incierto, en no saber qué hacer con tanto amor y tanta gracia en esta tierra que han vuelto infecunda y de la que todos huyen. Qué importa que se queden. No se les puede obligar a resistir porque la vida urge y no espera", subrayó.

El cura mostró admiración hacia los que decidan quedarse fuera del país porque no es fácil empezar de cero en otro país.

"Mi alegría profunda y agradecida por los que vuelvan. Sean felices jóvenes y no dejen de soñar y si vuelven vengan cargados de la esperanza que necesitamos y de nuevo mi bendición sobre ustedes. Y si se quedan les vuelvo a bendecir y anuncien que necesitamos esperanza, que queremos una patria libre donde sea posible el 'para bien de todos'", concluyó.

Portugal espera recibir más de un millón de viajeros durante la JMJ a celebrarse entre el 1 y el 6 de agosto.