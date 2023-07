Playa de Guanabo convertida en vertedero: "En otro país no se les ocurre hacer esas cochinadas"

Un cubano denunció la suciedad que existe en la popular playa de Guanabo, al este de La Habana, la cual ha sido convertida prácticamente en un vertedero.

Osmany García Zaldívar, doctor en Física y profesor e investigador en la Universidad de La Habana, compartió en su cuenta de Twitter varias fotos donde se ve la arena llena de latas, palos, potes de plástico vacíos y bolsas de nylon, muy cerca de los bañistas.

"Hoy fui a Guanabo después de varios años. Es lamentable, ¡pero es un vertedero! Somos un pueblo carente de educación y civismo, carente de respeto por la naturaleza y por el bienestar común. Lo que más rabia me da es que cuando están en otro país no se les ocurre hacer esas cochinadas", escribió.

Un joven estuvo de acuerdo con el denunciante, y agregó que en otros países se multa a quienes tiran desechos en las playas, mientras en Cuba los policías solo se dedican a actuar contra los opositores políticos.

"Ese es un buen punto. Se dedican muchos recursos a perseguir al que piense diferente y pocos a educar (multas incluidas) a la población en el cuidado del medio ambiente", criticó García Zaldívar.

Una joven agregó que la excusa de muchos es que cuando se vayan del país comenzarán a reciclar. "Y aquí nadie recicla", cuestionó.

"El problema de fondo no es de reciclar, es un tema de cultura, de civismo, de respeto por los bienes públicos. Reciclar es un paso más adelante al que no llegarán ni fuera de Cuba ni dentro, porque no fueron educados como para que eso les importe", subrayó el autor de la publicación.

Otro internauta señaló que lamentablemente esa situación no es solo de las playas, pues el cubano tampoco cuida sus áreas urbanas o rurales. "Sin darnos cuenta, contribuimos a la destrucción de lo mas hermoso que tenemos", dijo.

Un cubano contrario al régimen se refirió a la falta de cestos de basura en toda la playa.

"Es cierto, pero está la opción de meter tu basura en una bolsa y botarla en uno de los tanques de la calle. En la arena hay unos cesticos de madera que son insuficientes, pero ni siquiera se toman el trabajo de llevar la basura y acomodarla alrededor de estos", recalcó el doctor en Física.

La suciedad y contaminación afectan a las playas de toda Cuba.

A principios de mes, el semanario oficialista capitalino Tribuna de La Habana lamentó el estado ruinoso de las playas de Alamar, al este de la ciudad, y lanzó una mirada nostálgica sobre los tiempos en que los habaneros colmaban estos litorales.

Sin embargo, el artículo evitaba referirse a las causas por las que estas playas, desiertas, colmadas de basureros y con todas sus infraestructuras en ruina, muestran actualmente un paisaje postapocalíptico.

A finales del pasado año trascendió que Santa María del Mar, la playa más extensa del litoral norte de La Habana y uno de los pocos balnearios de Cuba en los que predominan los bañistas nacionales, luce como un basurero por el descuido de las autoridades y el poco civismo de muchos de sus visitantes.

Frente a esta crisis general, de vez en cuando surgen iniciativas de grupos independientes que van a limpiar las playas.

En marzo de 2022, artistas y youtubers se sumaron a la limpieza de la playa El Cachón de Cojímar, en Habana del Este, que estaba repleta de desechos, probablemente estaba entre las más sucias de la ciudad.