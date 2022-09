Playa Santa María de La Habana luce como un basurero

Santa María del Mar, la playa más extensa del litoral norte de La Habana y uno de los pocos balnearios de Cuba en los que predominan los bañistas nacionales, luce como un basurero por el descuido de las autoridades y el poco civismo de muchos de sus visitantes.

Una publicación en redes sociales del Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, Raúl Garcés Corra, denunció el abandono de la playa referente por excelencia de los habaneros.

Captura de pantalla Facebook / Raúl Garcés Corra

“Santa María Del Mar, ese basurero ambulante… sueño con un mínimo de cestos de basura… y de conciencia cívica”, dijo el también Doctor en Comunicación en un post de Facebook en el que compartió un par de fotografías de la franja de arena llena de bolsas de basura y otros residuos, además de ramas y algas que no son recogidos por servicios públicos ni privados.

Según la aplicación de reservas online Cuba Tech Travel, desarrollada por la agencia suiza Cristal Voyages, la playa Santa María del Mar tiene “ocho kilómetros de arenas de buena calidad”.

“Es algo más que una playa, pues siempre hay música, grupos con guitarras, muchos turistas y cubanos, es decir, una especie de disco-playa”, indica la web de la empresa. A juzgar por las imágenes compartidas por Garcés Corra, el aspecto de la playa se asemeja más al de un antro donde se acampa sin ningún cuidado por la naturaleza ni respeto por los bañistas.

Por su parte, el portal especializado Tripadvisor valora el enclave turístico con 4,5 puntos de 5, a partir de la opinión compartida por 540 usuarios, y sitúa visitar la playa en el lugar número 28, de 268 cosas que hacer en La Habana.

El “sueño” expresado en redes sociales por Garcés Corra de un “mínimo de cestos de basura… y de conciencia cívica” encontró eco en las páginas del portal oficialista Cubadebate, que compartió el parco texto y las imágenes del decano de la habanera facultad de comunicación.

Sin aludir a ellas, el post de Garcés Corra apunta a la responsabilidad de las autoridades municipales y de la provincia, así como a los ministerios de turismo y de medio ambiente, entre otros responsables por el cuidado y mantenimiento de la limpieza de espacios públicos y entornos naturales.

Son frecuentes las críticas de los cubanos al estado de las playas en las que suelen bañarse, alejadas de los balnearios adonde acude el turismo internacional, y desprovistas de servicios básicos como aseos, limpieza de la arena, depósitos de basura, vigilantes y otros servicios.

En el verano de 2020, una cubana lamentó el estado de una playa en la provincia de Cienfuegos, la cual también comparó con un "vertedero de basura". Se trataba de Playa Rancho, en esa provincia al centro de la Isla, llena de desechos tanto en el agua como en el área de la arena.

"Esta playa tan linda parece un vertedero de basura", dijo la usuaria de Facebook Rita Cayo. "No veo ni un inspector ni tampoco donde echar tanta basura... da pena, vergüenza, es horrible lo que está pasando con la gente y esto no tiene nada que ver con bloqueo, desabastecimiento, etc...", agregó.

En 2019, un lector envió un video a CiberCuba para denunciar el estado en que se encontraba la playa de Tarará, en la que podían verse escombros acumulados en la arena, además de basura, latas de bebidas y otros desechos.

“Estuve nueve días en Tarará y nadie hizo nada por limpiar toda esa basura que se ve que lleva ahí mucho tiempo”, dijo la fuente. "Caminé por la orilla hasta Mar Azul y aunque no estaba en estas condiciones también se puede ver mucha basura en la arena (botellas, latas, absorbentes, bolsas)", agregó. Según relató, en el agua también se veía mucho plástico flotando.