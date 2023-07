Charly & Johayron tras concierto en La Piragua: "Esta noche quedará en los libros"

Una noche para el recuerdo dejó en sus fans el concierto este jueves de Charly & Johayron en La Piragua.

En vídeos compartidos por ellos mismos en su perfil en redes se ve a su público coreando y bailando sus canciones pero, sobre todo, disfrutando de la actuación en vivo de sus artistas de preferencia.

Tras el espectáculo, en el que no dejaron de interpretar sus más conocidos éxitos musicales, Charly & Johayron compartieron un mensaje donde no solo agradecieron el calor de sus fans, sino que también aludieron a cómo enfrentan su ascendente carrera musical.

"Háblennos de música, de ganas de triunfar, de crecer, búsquennos para soñar, para sacar alante a la familia. Háblennos de resultados", escribieron al principio de su publicación

"Hoy fue épico. Charly & Johayron asere. Gracias por tanto, amamos a nuestra gente. Esta noche quedará en los libros. Los más pegados de toda Cuba", dijeron junto a un fragmento del concierto.

"Qué grande son, el mejor concierto sin dudas"; "Eso, qué final mis lápices"; "Super lindo todo"; "Lindo todo asere estuve en el conciertazo les quedó lindo"; "Fue fenomenal"; "Qué bello, los amo, me encantan, muero por los dos"; "Sin dudas los pegados"; "Cuánta energía vamos pa' encima no le bajen"; "Muchos éxitos... me encantan", les comentaron sus seguidores.

Este viernes 28 el querido dúo de reguetoneros cubanos hará realidad un nuevo sueño, cuando se presenten en La Cecilia.

Pero entre concierto y concierto no dejan de preparar nuevos temas, dos de los cuales ya están listos y "son una locura", según advirtieron hace un día al salir del estudio tras haberlos grabado.