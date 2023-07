Madre denuncia requisitos para vender pan y dulces en establecimiento particular de La Habana

Una madre cubana denunció los requisitos que piden para poder trabajar en un punto de venta particular de panes y dulces en La Habana, donde hay que ser mujer mayor de 25 años con buena presencia y modales y no tener hijos menores de 10 años.

También exigen vivir en los municipios de 10 de Octubre o de Arroyo Naranjo y “tener disponibilidad y ganas de trabajar”, según publicación compartida este sábado por la usuaria Estafani Gutiérrez en el perfil de Facebook “Madres cubanas por un mundo mejor”.

Facebook/ “Madres cubanas por un mundo mejor”

Gutiérrez refiere, además, que desde que su bebé cumplió nueve meses de vida comenzó a buscar trabajo y un lugar para que se lo cuiden.

“Al principio fue difícil por ella no caminaba, actualmente tiene un año y ya corre y todavía nada. Por mi zona he ido a siete ‘cuidos’ y me dicen que no tienen plaza. No resuelvo y el tema del trabajo es peor aún”, apuntó la joven madre en su publicación.

Comentó que es graduada de una carrera, la cual no especificó, pero renunció al servicio social “porque no voy a trabajar por 3,000 pesos al mes. Eso no da para nada. Y claro, tampoco he resuelto por lo particular porque no tengo quien me cuida a la nena”.

Gutiérrez explicó, además, que en los ‘cuido’ solo es de ocho de la mañana a cuatro de la tarde y que es difícil encontrar un trabajo particular en ese horario.

Asimismo, apuntó que en estos momentos su hermana es quien la mantiene, pero que ya está a punto de tener a su bebé y no podrá trabajar.

“Para colmo cuando me pongo a buscar trabajo, a ver qué resuelvo, miren lo que veo... Caballero por qué la gente pone tantos requisitos absurdos, y ustedes dirán que ellos tienen el poder para escoger a quien darle trabajo, y es cierto, pero entonces qué pasa, ¿las madre de niños chiquitos no tienen derecho a trabajar? ¿Cómo uno se mantiene? ¿Cómo come ese niño? Por favor, un poco de consideración que todos venimos de una mujer y nuestras madres, la mayoría, tambo tuvieron que arañar el piso para darnos de comer. Y anuncios como éste he visto un millón”, concluye en su publicación la joven madre.

Tras su publicación, una usuaria del perfil comentó que “es bien difícil encontrar trabajo cuando se es madre, yo vi mil opciones y al final opté por una plaza en un bar de nueve de la noche a seis de la mañana. Casi ni descanso, pues cuando llego a la casa, más menos sobre las siete u ocho de la mañana, mi esposo sale corriendo para su trabajo y mis hijas ya están despiertas a esa hora, más los quehaceres del hogar, imagínate como estoy. Parezco mapache”.

Otra madre comentó que ella además de pagar “el cuido”, le paga a otra persona para que cuide a su hijo hasta que ella llegue. “Claro, tiene que el trabajo darte para pagar ambas cosas, créeme que sí es difícil, pero hay que hacerlo”, añadió.

En otra respuesta, una madre dijo que “el Estado tiene horarios ‘más cómodos’, pero no paga bien, el particular tiene horarios más difíciles, pero posiblemente cobres en un día lo que te van a pagar en un mes”.

En respuesta a esta usuaria, Gutiérrez comentó que su hermana trabaja en un restaurante y que “a veces cobra 3,000 pesos, cuando es fin de semana, y cuando el día no está tan bueno unos 1,200 pesos. Pero trabaja d 11:00 a.m. a 11:00 pm y termina muy tarde, por eso no le he pedido que me consiga ahí. Y ella ya tiene 30 semanas de embarazo y ya para el mes que viene no va a trabajar más”.