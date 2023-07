Bomberos cubanos rescatan de un pozo a perro de niño autista en Santa Clara

Bomberos cubanos rescataron de un pozo al perro de un niño autista en Santa Clara, según información oficialista compartida en redes.

Fuerzas del Comando 1 del Cuerpo de Bomberos de la capital de Villa Clara rescataron al perro Dante, tras caer a un pozo cuando estaba con su dueño, un niño autista identificado como Roly, según nota de agradecimiento publicada este domingo por su madre, Anels Rumbaut, en el perfil de Facebook “Fuerza del Pueblo”, vinculado al Ministerio del Interior de Cuba (MININT).

Captura Facebook/ “Fuerza del Pueblo”

“Hoy en la mañana, mi perro Dante se cayó en un pozo, literalmente casi me dio un ataque, todo el que me conoce sabe que mis perros son mis hijos también. Como siempre, andaba con Roly, mi hijo autista, que comenzó a dar gritos de terror por su perro, cuando logre calmarlo, llamé a los bomberos, y la profesionalidad y la prontitud de la respuesta fue algo que pensé que no pasaría”, comentó Rumbaut en el citado perfil.

También refirió que los bomberos lograron sacar a Dante del pozo “en 30 minutos”, además ayudaron a calmar a su hijo.

“Realmente fue algo digno de destacar, en 30 minutos estaba mi perrito fuera del pozo y además calmaron a mi niño autista y a la madre histérica que literalmente era así como estaba. Honor a quien honor merece. Muchas gracias a los bomberos, en especial a los que rescataron a mi perrito”, concluye el mensaje de agradecimiento de la madre de niño autista.

La publicación no dio detalles del lugar dónde cayó Dante, aunque sí comparten varias fotos del rescate del perro desde el fondo del pozo, que se ubica en una zona no urbana y al parecer es similar a los que se hacen en los campos de Cuba para el consumo de agua.

En junio último, también bomberos cubanos rescataron a un perrito que se cayó en un hueco en una fábrica de La Habana.

La red Bienestar Animal en Cuba (BAC) de la capital, contó en esa ocasión en Facebook que el rescate ocurrió en la fábrica de compota situada en 51A y Río, en Puentes Grandes. El hueco era muy delgado y profundo y el animalito no podía salir solo.

Una activista defensor de los animales acudió a sacar al animal, pero el custodio dijo que no dejaría pasar a nadie, por lo que hubo que llamar al 105.

"Agradecemos a los bomberos, voluntarios de BAC, seguidores, a Leo y todas las personas implicadas en que hoy fuera posible llevar la alegría a esta mamá", señaló el autor del post.

A finales de mayo, bomberos y oficiales de la policía cubana lograron rescatar a un caballo que quedó atrapado debajo de una carreta en una zona cercana a Berroa, en La Habana.

El hecho ocurrió por la madrugada, cuando el equino se desbocó con una carreta a cuestas por la carretera conocida como La Monumental.

En Facebook, un conductor de ambulancia que se identifica como Yerandi Valdés Molina relató que esa madrugada iba con el enfermero en su vehículo y casi chocan contra un caballo con carreta que venía en sentido contrario por la Monumental sin jinete.

Lo persiguieron para pararlo y evitar un accidente, lograron detenerlo, pero el animal enfureció y debieron soltarlo. Entonces cayó por una cuneta y quedó atrapado debajo de la carreta, que lo inmovilizó por el cuello.

Llamaron a los bomberos para ver si podían salvar al animalito y a los 10 minutos apareció el carro del Comando 21 de Berroa. Sus miembros, junto a un oficial de la policía, batallaron por liberar al equino de la carreta, hasta que finalmente se puso de pie.

En marzo, bomberos de Matanzas rescataron a una gata que llevaba tres días atrapada en un tubo del Hospital Faustino Pérez.

Según una publicación en el grupo de Facebook Peluditos Matanzas, una activista llamada Jessica llevaba tres días alimentando al animal, pero no tenía modo de sacarla del agujero.

El 10 de marzo los bomberos fueron contactados y acudieron al lugar. Fueron apoyados por los trabajadores de mantenimiento del hospital, que buscaron una escalera y a una persona para que los ayudara.

La gata cayó al agujero cuando huía de unos perros y al rescatarla presentó un sangramiento por la parte trasera de su cuerpo, pues estaba abortando.